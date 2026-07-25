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Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganan primer oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Las remeras consiguieron el primer metal dorado para la Delegación Mexicana en República Dominicana

Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganan primer oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganan primer oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Las remeras Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron la prueba de doble remo corto ligero, disputada a una distancia de 2000 metros, siendo la primera medalla de oro de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Podio en Santo Domingo 2026 

  • Oro - México - 7:22:51 minutos
  • Plata - Venezuela - 7:32:78 minutos
  • Bronce - Cuba - 7:36:59 minutos

Las mexicanas hicieron sonar por primera vez el Himno Mexicano. Se impusieron a Venezuela y Cuba en la Presa de Rincón, ubicada en el municipio de Jima Abajo, provincia de La Vega, en la región del Cibao, sub sede a 80  km de la capital Santo Domingo

La dupla mexicana cruzó la meta en la primera posición con registro de 7:22:51 minutos, mientras que Venezuela y Cuba completaron el podio con la plata y el bronce respectivamente. 

aar

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