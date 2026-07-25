Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganan primer oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Las remeras Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron la prueba de doble remo corto ligero, disputada a una distancia de 2000 metros, siendo la primera medalla de oro de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¡Llegó la primera medalla para México en #SantoDomingo2026!



Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistan el oro en doble remo, haciendo sonar por primera vez el Himno Nacional Mexicano en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/2xGO1wWnVb — CONADE (@conadeoficial) July 25, 2026

Podio en Santo Domingo 2026

Oro - México - 7:22:51 minutos

Plata - Venezuela - 7:32:78 minutos

Bronce - Cuba - 7:36:59 minutos

Las mexicanas hicieron sonar por primera vez el Himno Mexicano. Se impusieron a Venezuela y Cuba en la Presa de Rincón, ubicada en el municipio de Jima Abajo, provincia de La Vega, en la región del Cibao, sub sede a 80 km de la capital Santo Domingo.

La dupla mexicana cruzó la meta en la primera posición con registro de 7:22:51 minutos, mientras que Venezuela y Cuba completaron el podio con la plata y el bronce respectivamente.

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