¡Orgullo tricolor! Así lucirá México en el centenario de Santo Domingo 2026

Estos son los uniformes de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación mexicana que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya cuenta con sus uniformes de gala. El contingente nacional, encabezado por los abanderados Gabriela Rodríguez, subcampeona mundial en tiro deportivo y Juan Celaya, medallista olímpico de clavados, portará un diseño confeccionado especialmente para esta justa programada del 24 de julio al 8 de agosto.

Los atletas recibieron un kit completo y variado que incluye diversas prendas deportivas de la marca Charly, como son pants, playeras, shorts, tenis, maletas y lentes, más los trajes de gala entregados en fundas de “Paolo Verzini Uniformi”.

Los diseños, elaborados en telas ligeras ideales por el clima húmedo de dominicana, destacan por su color blanco, las mujeres lucirán un vestido con bordados de flores en rosa mexicano, mientras que los hombres vestirán dos piezas, camisa blanca con el mismo distintivo de la rosa y un short rojo.

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Una delegación histórica y masiva

Con un total de 646 atletas (332 hombres y 314 mujeres), México se consolida como la comitiva más numerosa de la justa, la cual reunirá a 6,200 deportistas de 37 naciones. Como el único país fundador en 1926 que ha asistido a todas las ediciones, el objetivo de la delegación azteca será defender el liderato del medallero obtenido en San Salvador 2023 y superar la histórica cifra de las 4,500 medallas totales.

Una inauguración de primer nivel

La competencia arrancará oficialmente este viernes 24 de julio a las 8:00 p.m. con la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, dando inicio a un programa de 40 deportes y 56 disciplinas. Bajo el lema “Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón”, el evento conmemorará el centenario de la justa junto a la mascota oficial, “Colí” (inspirada en el ave barrancolí).

El espectáculo tendrá una duración de 90 minutos y contará con un despliegue tecnológico de 1,100 drones, más de 900 bailarines y un cierre musical a cargo de Maffio e Ilegales.

Cabe destacar que Santo Domingo 2026 marca el inicio oficial del ciclo olímpico regional rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DCO