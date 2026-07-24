Equipo mixto de bádminton asegura primera medalla para México en Santo Domingo 2026

El equipo mixto de bádminton enfrentará a Guatemala por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El equipo mixto de bádminton aseguró la primera medalla para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de que se impuso por marcador de 3-1 a El Salvador en las semifinales.

El equipo conformado por Job Castillo, Armando Gaitan, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos superó al conjunto cuscatleco para clasificar a la final, donde tendrá como rival a Guatemala en la disputa por el metal dorado.

¡Primera medalla asegurada! 🇲🇽



Se aseguró la primera presea para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.



El conjunto integrado por: Job Castillo, Armando Gaitan, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa… pic.twitter.com/ng9cbbSFOl — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 24, 2026

México enfrenta a Guatemala en busca del oro

Será en la mañana de este sábado 25 de julio cuando el equipo mexicano mixto de bádminton busque la primera medalla para la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La gran final entre México y Guatemala comienza a las 8:00 horas del Centro de la República Mexicana. Lo que es un hecho es que esta será la primera presea para el país en la edición 25 de la competencia regional.

Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen 100 años

La edición de Santo Domingo 2026 es doblemente especial, debido a que marca el primer centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El evento regional se llevó a cabo por primera vez en 1926 y México fue el anfitrión. El certamen se realizó del 12 de octubre al 2 de noviembre de aquel año.

México, Guatemala y Cuba fueron los únicos países que participaron en aquella primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que participaron 269 atletas, todos hombres, en ocho deportes.

La delegación mexicana terminó en lo más alto del medallero en la Ciudad de México en la primeriza edición de 1926, con un total de 67 medallas, 25 de ellas de oro; el resto fueron 24 platas y 18 bronces.

EVG