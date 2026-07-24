Cristóbal Campos, una historia de superación en la vida y en el futbol

La amputación del pie derecho, derivada un grave accidente automovilístico, fue un parteaguas en la vida de Cristóbal Campos, portero chileno que en 2024 estuvo entre la vida y la muerte mientras vivía un duro momento personal a causa de una profunda depresión.

El deportista originario de la localidad de Lonquén, quien comenzó su carrera con la U de Chile en 2019, abandonó muy chico su casa para seguir su sueño de ser futbolista, motivo por el cual se acostumbró a estar solo y a no desahogarse con nadie cuando tenía problemas, por lo que fue complicado que alguien notara que no estaba bien de salud.

“Me tocó partir muy chico de casa por un sueño futbolístico y el tema de mi depresión surgió en 2022 en un episodio puntual que se dio a través de terceras personas que vivíamos un momento muy incómodo y claramente me afectó harto porque era una persona con la que yo compartía mucho el tema emocional, sentimental”, platicó Cristóbal Campos en exclusiva con La Razón acerca de la depresión de la cual fue víctima hace cuatro años.

El difícil reto para Cristóbal Campos tras su accidente

Cristóbal Campos afirmó que el mundo se le vino encima cuando supo de su amputación, de la cual se enteró dos semanas después. Sin embargo, sacó fuerzas de donde pudo y se puso como meta hacer todo lo que estuviera en sus manos por volver a jugar, pues quiso sacar un gran aprendizaje tras el episodio que casi la causa la muerte.

“Se me vino el mundo abajo, pero a la semana asimilé y dije ‘me tengo que levantar’. Hay una persona que conocí acá en Chile, también un arquero y le comenté que iba a volver a jugar, que no sabía cómo lo iba a ser, me preguntó si había alguien, le respondí que no tenía idea y le dije que ‘si no hay nadie, quiero ser el primero’. Me tomo mi situación de haber tocado ese fondo de querer quitarme la vida como una enseñanza, un aprendizaje, quizás tuve que llegar a mi límite para ver si uno puede dejar momentos atrás o personas que no me estaban haciendo bien en ese momento”, subrayó el guardameta de 26 años de edad.

Para que Cristóbal Campos pudiera regresar a las canchas fue vital el apoyo de Ottobock, empresa alemana que creó la prótesis con la que tardó cuatro meses en volver a pisar un campo de futbol.

Cristóbal Campos con su prótesis para volver a las canchas de futbol. ı Foto: Cortesía

“Desde que me entregaron la prótesis me tardé cuatro meses en pisar una cancha, siempre tuve la mentalidad de volver a trabajar para estar en una cancha y gracias al equipo de trabajo, a Ottobock, a la clínica Mets, que es acá en Chile gigante también, me dieron todas las herramientas para volver a realizarlo. Ya después se me dio en forma natural, no me sorprendió haberlo logrado porque sabía la capacidad que he tenido, que mi recuperación era muy rápida, las etapas que tuve con mi prótesis fue un desafío que me dijeran mes a mes que todavía no podía correr o saltar”, relató el portero chileno al respecto.

Cristóbal Campos y el reto de ayudar a otras personas

Cristóbal Campos aseguró que el accidente que lo puso entre la vida y la muerte lo hizo reflexionar y una de sus misiones es ayudar a a gente por medio de las redes sociales.

“Creo que uno de los desafíos que tengo en la vida es ayudar a la gente que lo necesita a través de Dios, yo estoy ante él para que me utilice como una herramienta para hacer el bien, para hacer cosas que no se le dan a cualquiera y querer y sostener esa constancia para ayudar a la gente se me da mucho en redes sociales”, remarcó.

Cristóbal Campos pudo retomar su carrera como portero en la Tercera División de Chile con el Glorias Navales. “Creo que voy a abarcar mucho a la gente que tiene problemas de discapacidad o alguna limitación”, agregó el guardameta chileno.

EVG