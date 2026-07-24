Chivas vs Juárez: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas se mide a Juárez en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

Como parte de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben en su casa, el Estadio AKRON, a los Bravos de Juárez, duelo en donde ambos equipos buscarán su primera victoria del certamen, luego de arrancar el semestre con derrota.

El Rebaño Sagrado tendrá su segundo partido al hilo en casa, luego que el primero, en la jornada debut, terminó con una amarga caída a manos de los Diablos Rojos del Toluca por marcador de 2-0. Los goles fueron de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

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¿Dónde ver el Chivas vs Juárez, del Apertura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Chivas y Juárez, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 25 de julio e inicia a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Amazon Prime Video.

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Chivas acepta las críticas antes de enfrentar a Juárez

Antes del partido ante los Bravos de Juárez, el mediocampista y mundialista con la Selección Mexicana, Luis Romo, fue crítico por el partido de las Chivas ante Toluca, señalando que deben seguir trabajando y aceptó los señalamientos por cometer el penalti en contra.

“Fue un partido en el que no conseguimos lo que queríamos. El rendimiento tal vez no fue el esperado, me tocó cometer el penal y las críticas siempre serán aceptadas. Ahora toca enfocarme en mí mismo, seguir trabajando, demostrarme que soy capaz de revertir cualquier situación y estar listo para darle la vuelta”, indicó en conferencia de prensa Romo.

Hoy el objetivo ya no es hablar de Liguilla o de terminar en el primer lugar. El objetivo es ser campeones. Llegaron refuerzos, se está construyendo algo muy grande y ya llevamos una inercia. Hoy tenemos que exigirnos con un solo objetivo: salir campeones”.

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Para Romo, autor de un gol en la Copa del Mundo 2026, la única meta en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX es pelear por el campeonato. El polivalente mediocampista sabe que es una obligación en Chivas salir con el título por todo lo alto.

“Vamos a pelear el campeonato. Creemos que tenemos que ser campeones y convivimos con esa obligación. Ya no es ‘a ver si se da’; ahora vamos a buscarlo a muerte. Del partido contra Toluca tenemos que aprender muchas cosas, dejar de cometer errores y ser más contundentes”, apuntó.

“Vamos a matarnos por ser campeones porque tenemos todo para lograrlo. Por eso me ilusiona mucho el futuro que viene para Chivas”, terminó el mensaje del capitán rojiblanco.

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