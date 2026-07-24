Toluca vs Cruz Azul: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido por el Campeón de Campeones

Toluca y Cruz Azul disputan el trofeo del Campeón de Campeones de la Liga MX.

El Cruz Azul busca su segundo trofeo del año y de la mano de Joel Huiqui este sábado 25 de julio, cuando enfrente al Toluca en el partido por el Campeón de Campeones de la Liga MX, encuentro a celebrarse en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

La Máquina es el actual monarca del futbol mexicano luego de su coronación en el Clausura 2026 a costa de Pumas. Los Diablos Rojos habían sido campeones seis meses antes, luego de que en la final del Apertura 2025 se impusieron a Tigres para lograr el bicampeonato.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Toluca vs Cruz Azul?

El partido entre Toluca y Cruz Azul, por el trofeo del Campeón de Campeones, se lleva a cabo este sábado 25 de julio, en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

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Fecha : Sábado 25 de julio

Hora : 18:30

Estadio : Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Toluca y Cruz Azul

TOLUCA : Luis García, Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Jorge Díaz Price.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, José Paradela y Christian Ebere.

¡Nos vamos a Los Ángeles! 🇺🇸💙🏆 pic.twitter.com/yUhf9ah6Tv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 23, 2026

Clubes con más trofeos del Campeón de Campeones

América (7)

Chivas (7)

León (5)

Toluca (5)

Atlas (5)

Toluca busca repetir trofeo del Campeón de Campeones

El Toluca tiene la oportunidad de convertirse en el primer equipo que se obtiene dos veces consecutivas el trofeo del Campeón de Campeones desde 2017, cuando fue el turno de Tigres.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed conquistó este trofeo en el verano de 2025 después de imponerse por marcador de 3-1 al América.

Por su parte, el Cruz Azul busca ganar su primer Campeón de Campeones desde 2021, ocasión en la que superó por marcador de 2-1 al León.

El Toluca ha levantado cinco veces el trofeo del Campeón de Campeones de la Liga MX, mientras que La Máquina lo ha obtenido en tres oportunidades.

EVG