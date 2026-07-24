Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Sigue todas las acciones EN VIVO de la inauguración desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancaron hace algunos días con la participación de un par de disciplinas como el waterpolo, pero el evento dará inicio formalmente hoy con la inauguración en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en donde se presentaran todas las delegaciones.

Las delegaciones comienzan a desfilar y México es el primer país en salir a escena

Juan Celaya y Gabriela Rodríguez son los abanderados de la delegación mexicana para esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuestro país asiste al evento con más de 600 deportistas que buscan poner el nombre de México en alto, además de buscar el primer lugar del medallero por decimocuarta ocasión en la historia,

Teotihuacán presente en la inauguración de los JCC

Las imágenes de Teotihuacán se presentaron durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, ya que en la zona arqueológica de nuestro país se llevó a cabo el encendido a la llama que llegó hasta Santo Domingo.

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Arranca la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con un show de drones

Llegó el momento, un show de drones se puede ver en el cielo de Santo Domingo que dan inicio a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La Bandera de República Dominicana, la mascota del evento y algunas figuras más fueron las que se pudieron ver en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Manny Cruz interpreta Dominicano Soy 2026

El cantante y compositor dominicano salió a escena para interpretar la canción “Dominicano Soy 2026″ junto a un show de luces y varios bailarines que acompañan al famoso cantante. De igual forma salió a escena Lomiel para complementar el show precio al desfile de las delegaciones.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez comienza a prepararse

Las luces del recinto en Santo Domingo ya se apagaron y la fiesta está a punto de iniciar, las delegaciones están listas para desfilar de cara al arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se viene una completa fiesta latina en República Dominicana.

El uniforme de gala que utilizará la delegación mexicana

La delegación mexicana ya está presente en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y portan un uniforme de gala para presentarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los diseños, elaborados en telas ligeras ideales por el clima húmedo de dominicana, destacan por su color blanco, las mujeres lucirán un vestido con bordados de flores en rosa mexicano, mientras que los hombres vestirán dos piezas, camisa blanca con el mismo distintivo de la rosa y un short rojo.

Estos son los uniformes de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ı Foto: Especial

La afición comienza a tomar su asiento en el recinto

El Estadio Olímpico Félix Sánchez comienza a llenarse poco a poco para vivir la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en la que estarán presentes los más de 6 mil atletas que buscarán una medalla en tierras dominicanas.

Los fans mexicanos son de los más ruidosos dentro del recinto y quieren que los atletas aztecas los escuchen para que vean que tendrán apoyo durante todas las competencias durante el evento.

Todo listo desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez para la inauguración

Las 37 delegaciones ya se encuentran listas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para participar en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde participarán más de 6 mil atletas de los diferentes países participantes.

México es uno de los favoritos para llevarse el primer lugar del medallero y seguir ampliando su historia dentro de este evento, la cual es vasta al sumar 4252 preseas a lo largo de las 24 ediciones pasadas y que en esta buscan seguir cosechando medallas para la delegación azteca.

DCO