Así es la villa de México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Todo está listo para el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Falta un día para la ceremonia inaugural de la edición XXV de los juegos y el hogar de la Delegación Mexicana está listo. Las banderas tricolores ya lucen por todo lo alto en la Villa Centroamericana.

Los edificios de la villa están con el verde, blanco y rojo, además que varios de los atletas aztecas ya recorren los pasillos del complejo, que durante tres semanas de competencias será su casa y base.

¡El Lábaro Patrio brilla con luz propia! 🇲🇽



Comienza una nueva historia para nuestras y nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe @SDQ2026 . El sueño de representar a México ya está en marcha. 🔥#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/MjBwnxdfaw — CONADE (@conadeoficial) July 23, 2026

Los primeros en llegar fueron los equipos de polo acuático, varonil y femenil, quienes desde el pasado lunes ya disputan el torneo en la ronda preliminar por grupos, convirtiéndose en los primeros representantes nacionales en entrar en acción. Con el paso de las horas continúan arribando atletas, entrenadores y oficiales de los distintos países y por supuesto de nuestro país.

En los próximos días seguirán llegando atletas de otras disciplinas como natación, atletismo, gimnasia, taekwondo, clavados y deportes de conjunto. La villa centroamericana irá acogiendo a más deportistas mientras se acerca el día de sus competencias.

“La cuenta regresiva está por terminar. La Villa Centroamericana ya luce los colores de todos los países participantes y el ambiente a un día de la ceremonia de inauguración confirma que Santo Domingo está listo para recibir una nueva edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, dice la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en un comunicado.

El equipo 🇲🇽 dirigido por el entrenador Lester Acosta logró la victoria en su segundo duelo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 🤽🏻‍♂️



👉🏻 Superó a Cuba 🇨🇺 por marcador de 17-13.

👉🏻 Esta tarde enfrenta a Guatemala.#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/qPiTfEP0ZH — CONADE (@conadeoficial) July 22, 2026

México llega a cuartos de final de waterpolo

Con un contundente triunfo de 26-10 ante Guatemala, el equipo mexicano de polo acuático avanzó a los cuartos de final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. La selección suma dos victorias, al superar en jornada previa a Cuba y una derrota ante Puerto Rico.

México es el país con más preseas acumuladas en la justa regional en waterpolo varonil, sumando un total de 19 medallas (6 oros, 7 platas y 6 bronces). Cuba, por su parte, domina el departamento de títulos dorados con 10 de oro, 2 de plata y 1 de bronce para 13 podios.

En las recientes ediciones, la escuadra mexicana se ha colgado el bronce en Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y San Salvador 2023, además de lograr la presea dorada en San Salvador 2002 y Veracruz 2014. El polo acuático varonil forma parte del programa regional desde la cuarta edición en Panamá 1938.

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