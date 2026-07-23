Richard Carapaz se lleva la victoria en la etapa 18 del Tour de France; Tadej Pogacar mantiene el liderato

El ecuatoriano Richard Carapaz se llevó el triunfo en la etapa 18 del Tour de France. El pedalista sudamericano cumplió con los pronósticos que lo ponían como uno de los favoritos antes de la competencia, pues es uno de los mejores escaladores de todo el pelotón.

El ciclista del EF Education-EasyPost terminó, gracias a una exhibición de piernas y agresividad, por delante de Mauro Schmid (Jayco AlUla), Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) y Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) en la ascensión final a Orcières-Merlette.

🔻 A strong attack, followed by a final kilometre at full throttle before celebrating a magnificent victory – well done, Richard Carapaz!



🔻 Un démarrage tranchant puis un dernier kilomètre à fond avant de célébrer une magnifique victoire, bravo Richard Carapaz !#TDF2026 |… pic.twitter.com/In0rctNVYr — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

“Un ataque contundente, seguido de un último kilómetro a toda máquina antes de celebrar una magnífica victoria – ¡bien hecho, Richard Carapaz!“, compartió la cuenta oficial del Tour.

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Se trata de la segunda victoria de una etapa del ciclista ecuatoriano en la Grande Boucle, luego de conseguir la primera hace dos años con una demostración similar de fuerza en las pendientes de Superdévoluy.

Tras ponerse por delante a unos 3 kilómetros (2 millas) de la cima, Carapaz se escapó. Se dio unas palmadas a cada lado de la cabeza al acercarse a la línea de meta y terminó con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson.

Tadej Pogacar mantiene el liderato

Aunque Richard Carapaz se llevó la victoria en la etapa del Tour de Francia, Tadej Pogacar amplió su ventaja en la clasificación general. Pogacar no persiguió a Carapaz porque no se le considera una amenaza por el título del Tour y marcha en el décimo puesto.

Pogacar busca su tercer título consecutivo del Tour y el quinto en total. La estrella eslovena cruzó la meta dentro de un grupo numeroso que incluía a su perseguidor inmediato Remco Evenepoel y el mexicano Isaac Del Toro, compañero de Pogacar en el equipo UAE Emirates XRG.

No hubo cambios en la general, ya que Pogacar conservó su ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre el belga Evenepoel, especialista en contrarreloj y ganador de dos etapas en la carrera de este año, y de 6:51 sobre el mexicano Del Toro, de 22 años, tercero en la general.

Tadej Pogacar keeps climbing the all-time rankings with his 40th Polka Dot Jersey. 📈



40 fois en pois. L’histoire continue de s’écrire. ✨#TDF2026 pic.twitter.com/Qr5uw8hy5s — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

La etapa del jueves fue la primera de tres días consecutivos de ascensos alpinos. El recorrido de 185 kilómetros incluyó una subida temprana de categoría 1, la segunda más dura, por la Côte d’Engins, antes de terminar con un ascenso de categoría 1 hasta la estación de esquí de Orcières-Merlette.

Tras coronar Engins, Jorgenson iba en un pequeño grupo en cabeza. Luego se les unió Carapaz, mientras el grupo del maillot amarillo de Pogacar se rezagó.

¿Qué sigue en el Tour de France 2026?

La etapa 19 del Tour de France se realiza este viernes 24 de julio. La ruta termina con una de las zonas más exigentes como la subida al Alpe d’Huez, de 127,9 kilómetros. Uno de los ascensos incónicos de la Grand Boucle.

El Tour sigue el sábado con la penúltima. Incluye tres subidas de categoría especial, Col de la Croix de Fer, Col du Galibier y Col de Sarenne. Además de una subida de categoría 1 al Col du Télégraphe, antes de un final ondulado hacia L’Alpe d’Huez. La carrera termina el domingo en los Campos Elíseos de París.

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