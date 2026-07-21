Isaac del Toro es uno de los ciclistas mas importantes del momento.

El campeón mundial de contrarreloj Remco Evenepoel fue el más veloz y ganó la Etapa 16 del Tour de France y recortó en 28 segundos la dominante ventaja de Tadej Pogačar, que es líder de la clasificación general. Isaac del Toro va en tercer sitio.

Evenepoel completó la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros en 32 minutos y 19 segundos, un minuto más rápido que Mattias Skjelmose, quien hasta entonces había marcado el mejor tiempo, antes de que el ciclista belga viera a Pogačar cruzar la meta con el segundo mejor registro del día.

El mexicano Isaac del Toro se encuentra en la tercera posición general, solamente por debajo de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.

El originario de Baja California se mantiene en el podio y como el joven más prometedor de la competencia, por lo que espués de la Etapa 16 sigue en su poder el malliot blanco.

🏆 After the 16th stage:

🏆 Après la 16ème étape :



💛 @MaillotjauneLCL :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💛



💚 Green jersey @WeLoveCyclingFR :

🇩🇰 Mads Pedersen 💚



🔴⚪️ @maillotapois :

🇸🇮 Tadej Pogacar 🔴⚪️



👶 White jersey @opticiens_krys :

🇲🇽 Isaac Del Toro 👶#TDF2026 pic.twitter.com/I8sEdXtl2G — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

La pelea por la cima en el Tour de France

Eso le aseguró a Evenepoel victorias de etapa consecutivas, después de imponerse en la 15, el domingo. El lunes fue día de descanso.

Sin embargo, su compañero Florian Lipowitz se cayó y abandonó. El ciclista alemán resbaló al tomar una curva cerrada cerca de la meta y se deslizó por la carretera hasta chocar contra el bordillo de la acera. No pudo continuar con lo que parecía una lesión en el hombro.

“Esta victoria deja un sabor agridulce. Le deseo lo mejor. Lo voy a extrañar mucho durante toda la semana”, dijo Evenepoel sobre su compañero en Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Pogačar tuvo un tambaleo al pasar por la misma curva, pero se recuperó y pudo continuar.

La etapa del martes fue la única contrarreloj individual del Tour: comenzó en Évian-les-Bains, junto al lago Lemán, con una subida de 16,4 kilómetros por la Côte de Larringes, de segunda categoría, seguida de un descenso técnico antes de una recta hacia Thonon-les-Bains. La carrera termina el 26 de julio en París.