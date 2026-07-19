Isaac del Toro recupera el maillot blanco en el Tour de Francia 2026 tras culminar tercero en la Etapa 15

Isaac del Toro durante la Etapa 15 del Tour de Francia 2026.

Tras un cierre frenético, el mexicano Isaac del Toro recuperó el maillot banco en el Tour de Francia 2026, luego de culminar en la tercera posición en la Etapa 15. El ciclista nacido en Ensenada se mantiene en el Top 10 de la clasificación y de nuevo es el líder joven de la carrera. El belga Remco Evenepoel ganó esta etapa.

La Etapa 15 del Tour de Francia constó de 183.9 kilómetros entre Mulhouse y Le Narkstein. El Torito ascendió del séptimo al tercer sitio en la clasificación general, en la que solamente lo superan el esloveno Tadej Pogacar, su compañero en el UAE Team Emirates, y el belga Remco Evenepoel, de Red Bull-BORA-hansgrohe.

🥇 REMCO TRIUNFA EN PLATEAU DE SOLAISON 🥇



🇧🇪 Remco Evenepoel (Bora) se impuso en el sprint final sobre la dupla del UAE, Tadej Pogaçar 🇸🇮 e Isaac Del Toro 🇲🇽, tras un ascenso infernal.



🚩 Etapa marcada por la caída y abandono de su escolta Jonas Vingegaard 🇩🇰 (Visma).



🟢… — Daniel Piloni (@DaniPiloni) July 19, 2026

Isaac del Toro estuvo implicado en una caída múltiple en la que el principal perjudicado fue el danés Jonas Vingegaard, quien de inmediato fue trasladado al hospital.

El Torito aceleró el paso en los últimos 5 kilómetros, gracias a lo cual terminó la etapa 15 del Tour de Francia 2026.

¿Cuándo es la etapa 16 del Tour de Francia?

La Etapa 16 del Tour de Francia está programada para llevarse a cabo el martes 21 de julio. Será una etapa contrarreloj individual, con salida en Évian-Les-Bains y meta en Thonon-Les-Bains.

EVG