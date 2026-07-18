Isaac del Toro y Tadej Pogacar protagonizan emotivo momento tras hacer el 1-2 en la Etapa 14 del Tour de Francia

Isaac del Toro y Tadej Pogacar se abrazan tras el 1-2 en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026.

El mexicano Isaac del Toro se fundió en un emotivo abrazo con el esloveno Tadej Pogacar, su compañero en el UAE Team Emirates, luego de que hicieron el 1-2 en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026, en la que el de Ensenada culminó en la segunda posición.

En redes sociales circula un video del cálido abrazo con el que el Torito y Pogacar festejan su gran desempeño de este sábado en la carrera en suelo francés, pues el esloveno se mantiene en la primera posición de la clasificación, mientras que el azteca ascendió del octavo al séptimo sitio.

El ciclista mexicano Isaac del Toro forma parte del UAE Team Emirates desde 2024. Su crecimiento en estos dos años ha sido exponencial y lo está ratificando en el Tour de Francia 2026.

Así fue el 1-2 de Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el Tour de Francia

Tadej Pogacar lanzó un ataque característico en la última subida del día para ganar el la etapa 14 del Tour de Francia y ampliar su contundente ventaja mientras persigue un quinto título.

La estrella eslovena alzó los brazos en el aire tras asegurarse su cuarta victoria de etapa en la carrera de este año y la vigesimoquinta de su trayectoria. Salvo lesión o contratiempo, una quinta corona del Tour parece cada vez más inevitable. Sólo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault tienen cinco victorias en el Tour.

El compañero de Pogacar en UAE Team Emirates, Isaac Del Toro, ha sido impresionante hasta ahora. El mexicano, de 22 años, terminó la etapa del sábado en segundo lugar y la esperanza francesa Paul Seixas fue tercero, por delante del dos veces campeón del Tour, Jonas Vingegaard, a quien Pogacar vuelve a dominar en las grandes subidas. “Lo intenté hoy”, dijo Pogacar. “Me sentía bien”.

Pogacar ahora aventaja a Vingegaard por 4 minutos y 30 segundos en la clasificación general, con Remco Evenepoel a 5:04 en el tercer puesto y el joven Seixas, de 19 años, mejorando al cuarto lugar a 5:19 de Pogacar.

EVG