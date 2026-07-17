Isaac del Toro baja a la octava posición general del Tour de France 2026; termina 39 en la etapa 13

Isaac del Toro termina en la octava posición general del Tour de France tras la etapa 13

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 39 de la etapa 13 del Tour de France, con lo que baja una posición de la clasificación general, pasando de séptimo a octavo. El suizo Mauro Schmid fue el ganador de la carrera.

#CiclismoDeRuta 🚴‍♀️



Isaac del Toro 🇲🇽 finalizó la Etapa 13 de @LeTour 🇫🇷 con el resto del pelotón a +7:32m del ganador Mauro Schmid 🇨🇭



Con el podio de Thomas Pidcock 🇬🇧, Isaac fue relegado al 8º peldaño de la Clasificación General



⛰️ Mañana tendremos etapa de montaña y podrían… pic.twitter.com/fMvi34KAhc — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) July 17, 2026

En la clasificación general un movimiento que ayudó a que el Torito baje de lugar. El inglés Tom Pidcock subió varias posiciones y terminó ocupando el cuarto lugar, desplazando a Ayuso, Seixas, Lipowitz y Del Toro.

Ahora El Torito, nacido en Ensenada, Baja California, está octavo de la general, aún a 1´2″ del podio y en la tercera posición de los jóvenes a 46″ de Ayuso.

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