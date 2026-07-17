Ciclismo

Isaac del Toro baja a la octava posición general del Tour de France 2026; termina 39 en la etapa 13

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 39 de la etapa 13 del Tour de France, con lo que baja una posición de la clasificación general

Isaac del Toro termina en la octava posición general del Tour de France tras la etapa 13
Isaac del Toro termina en la octava posición general del Tour de France tras la etapa 13 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 39 de la etapa 13 del Tour de France, con lo que baja una posición de la clasificación general, pasando de séptimo a octavo. El suizo Mauro Schmid fue el ganador de la carrera.

En la clasificación general un movimiento que ayudó a que el Torito baje de lugar. El inglés Tom Pidcock subió varias posiciones y terminó ocupando el cuarto lugar, desplazando a Ayuso, Seixas, Lipowitz y Del Toro.

Ahora El Torito, nacido en Ensenada, Baja California, está octavo de la general, aún a 1´2″ del podio y en la tercera posición de los jóvenes a 46″ de Ayuso.

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