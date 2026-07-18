Isaac del Toro termina en la segunda posición en la Etapa 14 del Tour de Francia

Isaac del Toro logró el segundo lugar en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026.

Se viene la recta final del Tour de Francia e Isaac del Toro terminó en la segunda posición en la decimocuarta etapa de la competencia con una diferencia de 38 segundos del primer lugar, el esloveno Tadej Pogacar, su compañero en el UAE Team Emirates. Con ello, el de Ensenada es séptimo de la clasificación general.

El mexicano tuvo una dura competencia durante los 155.3 kilómetros que constó la Etapa 14, que inició en Mulhouse y la meta se ubicó en Le Markstein Fellering. Esta carrera ha sido una de las más exigentes de lo que va en el Tour de Francia al ser en la montaña.

¡IMPRESIONANTE CIERRE DE ISAAC DEL TORO! 🤯



🇲🇽👏 El Torito se levantó en pedales y llegó como segundo en la Etapa 14 del Tour de Francia.



⬆ Con esto, escala una posición en la General y ya es séptimo.



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Isaac del Toro recupera posiciones en el Tour de Francia

Tras culminar en la segunda posición de la Etapa 14, Isaac del Toro se quedó con el séptimo puesto en la clasificación general, a 5:50 segundos del primer lugar, que es su compañero Tadej Pogacar, uno de los ciclistas favoritos a levantar el título en París.

El mexicano tuvo algunos días complicados que lo bajaron del tercer puesto de la general hasta el octavo escalón, pero después de la Etapa 14 de la competencia, El Torito retomó confianza al recuperar un lugar y ahora busca recortar el mayor tiempo posible para pelear por el podio en los próximos episodios.

Este domingo 19 de julio se correrá la decimoquinta etapa del Tour de France, desde Champagnole hasta Plateau de Solaison, un recorrido de 183.9 kilómetros en las montañas de Francia. Isaac del Toro necesita cerrar en un buen puesto la Etapa 15 antes del último día de descanso, el lunes 20.