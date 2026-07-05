¿Qué edad tiene Isaac del Toro, el ciclista mexicano que hace historia en el Tour de Francia?

Del Toro será el primer ciclista mexicano en el Tour de Francia desde 1997.

El ciclista mexicano Isaac del Toro nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, y con apenas 22 años de edad, pasó de ser una de las grandes promesas del ciclismo nacional a convertirse en uno de los nombres más importantes del pelotón internacional. Ahora todo el mundo habla de él, pues conquistó su primera Etapa en el Tour de France.

El Torito se convierte en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de France desde Raúl Alcalá en 1990. Historia es lo que está escribiendo Isaac del Toro. El ciclista mexicano acaba de ganar la segunda etapa del Tour de France en su primera participación y el mexicano atravesó la línea de meta con las manos en la cabeza al no poder creer lo que estaba haciendo.

El bajacaliforniano vive el momento más importante de su carrera. Este fin de semana disputa por primera vez el Tour de Francia 2026, la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial, donde representará al UAE Team Emirates, una de las escuadras más poderosas del circuito.

Su presencia también representa un hecho histórico para México, ya que será el primer ciclista nacional en participar en el Tour desde Miguel Arroyo, quien lo hizo por última vez en 1997, poniendo fin a una ausencia de 29 años en la máxima prueba del ciclismo.

Un ascenso meteórico en el ciclismo mundial

Aunque apenas suma un par de temporadas en el World Tour, Isaac del Toro ya presume participaciones en las tres competencias más importantes del calendario internacional. Su debut llegó en la Vuelta a España 2024, donde demostró el potencial que hoy lo tiene entre los mejores jóvenes del mundo.

Meses después explotó definitivamente durante el Giro de Italia 2025, donde sorprendió al vestir durante once etapas la maglia rosa, peleó por el título hasta la penúltima jornada y terminó conquistando la clasificación de los mejores jóvenes, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional.

El Tour de Francia representa un nuevo reto

Ahora, el mexicano tiene la oportunidad de medirse por primera vez en el Tour de Francia, donde compartite equipo con Tadej Pogačar, uno de los mejores ciclistas del planeta. Su función principal será apoyar al esloveno en la lucha por el título, aunque sus condiciones también le permiten aspirar a pelear alguna victoria de etapa.

A sus 22 años, Del Toro ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad del deporte mexicano. Su talento, personalidad y crecimiento acelerado lo colocan como uno de los atletas nacionales con mayor proyección internacional rumbo a los próximos años.

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