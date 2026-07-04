¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1?

Checo Pérez tendrá una complicada misión al arrancar desde la vigésima posición en Silverstone.

La Fórmula 1 disputa este domingo una de las carreras más tradicionales del calendario con el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, donde Kimi Antonelli partirá desde la pole position tras dominar la clasificación en el circuito de Silverstone.

El joven piloto de Mercedes firmó su sexta pole position de la temporada y buscará convertirla en su sexta victoria del año, consolidando aún más su liderato en el Campeonato Mundial. Por su parte, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez arrancará la carrera desde la posición 20 con Cadillac.

¿Cuándo es el Gran Premio de Gran Bretaña 2026?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 8:00 horas (tiempo del centro de México)

Circuito: Silverstone

Transmisión: DAZN, TUDN, F1 TV

Antonelli quiere ampliar su dominio en Silverstone

El italiano atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de imponerse también en la carrera sprint, Antonelli llegará como el principal favorito para quedarse con la victoria en uno de los circuitos más históricos de la Fórmula 1.

Detrás de él arrancarán Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que su compañero de equipo y principal perseguidor en el campeonato, George Russell, saldrá desde la cuarta posición.

Por su parte, Max Verstappen arrancará séptimo después de reportar problemas de velocidad en su monoplaza durante la clasificación.

Checo, a remontar desde el fondo de la parrilla

La clasificación dejó un panorama complicado para Sergio “Checo” Pérez, quien fue eliminado en la Q1 y comenzará la carrera desde la vigésima posición con Cadillac.

El piloto tapatío no logró encontrar el ritmo suficiente para avanzar a la siguiente ronda y terminó incluso por detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien volvió a superarlo en la clasificación.

Ahora, Checo intentará aprovechar las oportunidades que suele ofrecer Silverstone, un circuito reconocido por facilitar los adelantamientos gracias a sus largas rectas y múltiples zonas de DRS.

Así marcha el Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos George Russell (Mercedes) – 136 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 132 puntos Lando Norris (McLaren) – 85 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 83 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 31 puntos

Así marcha el Campeonato de Constructores