¿Para Javier Aguirre el duelo ante Inglaterra es el más importante de la historia?

Javier Aguirre dejó muy claro el tema si es el partido más importante en la historia de México. El timonel nacional reconoció que sí es un partido importante y que entra a la lista de duelo históricos, pero dejó muy claro que también han existido otros encuentros que han marcado al Tricolor.

“No sé si sea el partido más importante en la historia. Ya llevamos tres Mundiales en México y es difícil saberlo. En el 62 en el partido contra España o en el 70 que jugabas contra Italia y si ganabas te metías a semifinales o el 87 contra Alemania. En la historia hubo mucho partido importantes y mañana será uno de esos”, dijo.

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Después de la actuación de México en el partido ante Ecuador y en el cual consiguió su pase a los octavos de final, el Vasco manifestó que él solamente está realizando su trabajo y que para eso esta, agradeciendo las buenas y malas opiniones que tienen sobre él.

“Es algo que no buscas, haces tu trabajo lo mejor que puedes y a veces las criticas son muy duras, pero eso no puede alterar mi conducta con mi jugadores y no lo ha hecho durante tantos años ya hora no va a ser diferente. Agradezco las críticas, la negativa te ayuda a crecer y la positiva te refuerza, pero al final de cuentas eres tú y tú trabajo”, añadió.

Sobre los festejos de la afición mexicana y todo lo que ha pasado al rededor y cómo lo ven sus jugadores, primero se unió al mensaje de Memo Ochoa y mandó sus condolencia a las familias, pero también manifestó que sus futbolistas saben todo lo que está pasando y él está muy atento.

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“El grupo sabe dónde está y de estas concentraciones masivas después de los partidos. Todos lo jugadores tienen sus teléfonos echando humo y se dan cuenta de la euforia y el optimismo y mi obligación es estar pendiente y ver que cuando algo se dispara y hay excesos jalar un poquito la persiana y decir por aquí’”.

Por último, el jugador mexicano que mejor conoce la Premier League y el accionar del cuadro inglés es Raúl Jiménez, por que manifestó que “nunca ha estado en un momento de diva ni nada de eso, siempre ha sido un líder y esta pendiente de todos y así todos con el equipo y eso es algo que me gusta. Raúl tiene reflectores, fama y lo que quiera, pero él está al servicio de todos y al servicio de la familia y sabe que es un jugador más”.