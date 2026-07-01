La viral celebración de México tras vencer a Ecuador; con máscaras de Javier Aguirre y haciendo el remo vikingo (VIDEO)

Jugadores de la Selección Mexicana usan máscaras de Javier Aguirre y celebran el pase a octavos de final con el remo vikingo

Los jugadores de la Selección Mexicana se hicieron virales al celebrar el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 haciendo el famoso remo vikingo, pero lo que llamó la atención fue que portaban máscaras de Javier Aguirre.

Después de vencer a Ecuador, y ganar un partido de fase de eliminación directa en un Mundial por primera vez en 40 años, elementos del Tricolor se pusieron máscaras con la cara del Vasco Aguirre. El video fue compartido en las historias de Instagram del portero Guillermo Ochoa.

Mexico players wearing Javier Aguirre masks and doing Norway’s Viking row after beating Ecuador in the World Cup. 😭😭😭 pic.twitter.com/wN0vLeDXjz — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 1, 2026

“A 8vos ¿Y si?”, dice la historia de Paco Memo, que rápidamente se hizo viral, pues demuestra la buena relación y el gran ambiente que se vive en la concentración Tricolor. En el video los jugadores están sentados en el piso, mientras una persona golpea un bote de basura, como si éste fuera el tambor de guerra.

La figura de Javier Aguirre se ha convertido en uno de los emblemas de la selección que recuperó la ilusión de millones de mexicanos. Al mando del Vasco, el Tricolor firmó una primera ronda y un juego de 16vos de final para la historia, lo que ha desatado una serie de grandes festejos en las calles del país.

Los jugadores de México se sumaron a la celebración más famosa de la Copa del Mundo 2026; el remo vikingo, que cobró popularidad gracias a la afición de Noruega durante el torneo.

Miles de aficionados de todas partes del mundo, incluyendo a los mexicanos, ya han copiado este festejos. Sentados o de pie, los hinchas de Noruega simularon remar al unísono mientras entonaban cánticos de Vikingos.

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