Atlas derrota a Tigres en su regreso a la Liga MX y con un jugador menos en el campo; resumen y goles

El Atlas recibió a los Tigres y a toda su afición en la cancha del Estadio Jalisco para celebrar su 110 aniversario con una estupenda victoria por 2-1 sobre el conjunto regiomontano. Más de 50 mil aficionados se dieron cita en la casa de los Zorros para vivir una noche histórica del club.

El Atlas lleva buen paso en la Liga MX y tras esta victoria sobre los Tigres, el conjunto jalisciense llega a nueve puntos en el certamen con solo una derrota en su registro, la cual fue ante el otro equipo de la Sultana del Norte, el Monterrey.

El @AtlasFC salió pero con TOOOODO. 😱❤️🖤



Aquí está el tanto que hicieron los Rojinegros en los primeros instantes del encuentro. 💥



Capasso entró como flecha. 🏹#LaLigaDeLaAfición✨ | #J4 | #AP26 | #ATSTIpic.twitter.com/ndsi4zuIug — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 16, 2026

Manuel Capasso fue el encargado de abrir el marcador a los 2 minutos de haber iniciado el encuentro en el Estadio Jalisco. El defensa argentino apareció dentro del área de los felinos y remató con la cabeza para dejar a Nahuel Guzmán sin opción para atajar la esférica al poner su remate al segundo poste de la cabaña de los Tigres.

Diecinueve minutos tardaron los visitantes en encontrar el tanto del empate, Juan Brunetta fue el encargado de rematar desde fuera del área y colocó el balón al primer poste de Camilo Vargas para igualar las condiciones en el campo del Estadio Jalisco.

En la parte complementaria Juan José Purata vio la tarjeta roja al minuto 70 y dejó a los Zorros con uno menos en el campo de juego, pero eso no fue impedimento para que el conjunto local se llevará la victoria.

¡Brunetta no perdona! 😤



Una tuvo el número 11 de @TigresOficial y el partido se empató. 🐯



Aquí está el gol de los felinos.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J4 | #AP26 | #ATSTIGpic.twitter.com/sRyPTOIuYM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 16, 2026

¡Y el @AtlasFC se volvió a poner en ventaja 'a lo Atlas', en la recta final del encuentro! ❤️🖤



Aquí está el gol de Luís Esteves para los Rojinegros.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J4 | #AP26 | #ATSTIGpic.twitter.com/koeWtdnD0x — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 16, 2026

Al minuto 81 fue cuando Luís Esteves apareció fuera del área y sacó un remate que iba con dirección a portería pero sin peligro; sin embargo, Nahuel Guzmán intentó quedarse con la pelota pero terminó escapándosele de las manos y le regaló el segundo tanto a los rojinegros.

En la siguiente jugada, una falta dentro del área sobre el ‘Chicha’ Sánchez le dio un penalti a los Tigres y la oportunidad para empatar el marcador, lamentablemente Juan Brunetta falló la pena máxima y Camilo Vargas volvió a vestirse de héroe con el equipo jalisciense.

Los Tigres continuaron tocando la puerta del Atlas, pero la defensa y Camilo Vargas lograron mantener su arco intacto en los últimos minutos, lo que le dio la victoria a los Zorros en su cancha, con su gente y celebrando su 110 aniversario de historia.

DCO