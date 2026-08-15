El horrible OSO de Nahuel Guzmán ante el Atlas por el que se ganó las burlas de la afición (VIDEO)

Los Tigres empataban con el Atlas en el segundo tiempo del partido, pero un horrible oso de Nahuel Guzmán bajo los tres palos le regaló el segundo tanto a los rojinegros y el guardameta argentino se ganó las burlas de la afición de los Zorros que llenaron las gradas del Estadio Jalisco.

Luis Esteves se animó a disparar desde fuera del área y la pelota no iba tan esquina. Nahuel Guzmán intentó quedarse en el aire en un tiempo, pero la esférica terminó escapándosele de las manos y la de gajos se fue al fondo de las redes.

Nahuel Guzman esta sumamente acabado y me duele escribir esto pic.twitter.com/Xj5ZqN0S6V — Hugol ^^ (@Hugol343) August 16, 2026

Nahuel Guzmán ha vivido un calvario en los últimos dos partidos de los Tigres

Nahuel Guzmán no la ha pasado bien en los dos últimos partidos de los Tigres en la temporada, ya que el portero argentino sufrió una expulsión en el encuentro pasado y en esta ocasión regaló el gol que le dio la victoria al rival.

En el último compromiso de los Tigres en la Leagues Cup, Nahuel Guzmán se fue expulsado del encuentro por empujar al árbitro central cerca del mediocampo y al irse a los vestidores descargó su furia en un bote de basura que se cruzó en su camino.

Días después, los Tigres cayeron en el marcador ante el Atlas por el terrible oso que cometió en el segundo tiempo, un error de primaria para un arquero de su calidad terminó sentenciando a los Tigres a sufrir una derrota más en la campaña, mientras los directivos siguen buscando al entrenador para el equipo.

DCO