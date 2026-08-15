El Turco Mohamed suelta revelador comentario sobre el Atlante y sus palabras nadie las esperaba (VIDEO)

El Atlante ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento durante las cuatro jornadas del Apertura 2026, pues llevan una victoria, dos empates y solo una derrota, lo que ha generado que los equipos tengan más cuidado con el conjunto dirigido por Miguel Herrera.

Antonio Mohamed y el Toluca empataron a cero con el Equipo del Pueblo y el técnico argentino soltó un comentario en conferencia de prensa sobre el Atlante que pocos esperaban, asegurando que los clubes del futbol mexicano están subestimando a los Potros de Hierro.

¡El 'Turco' avisa sobre los Potros! 🐴🔥🗣️



Antonio Mohamed dejó en claro que la gente suele subestimar al Atlante, asegurando que el equipo tiene el nivel suficiente para competirle a cualquiera



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Esto fue lo que dijo el Turco Mohamed sobre el Atlante

El Toluca no pudo conseguir la victoria sobre el Atlante en el Estadio Azteca y los Diablos Rojos también sufrieron en varias ocasiones del compromiso con las embestidas por parte de los Potros de Hierro, que estuvieron cerca de ganar el cotejo.

“No tiene que ver una cosa con la otra; acá nos enfrentamos a un equipo que le ganó a Cruz Azul y le empató al América. Están subestimando al Atlante; me parece que no corresponde. El Atlante tiene un gran equipo, está muy bien trabajado, fue un partido muy duro, muy físico y hay que ver cuántos equipos le sacan puntos al Atlante acá (en el Estadio Azteca)”, comentó Antonio Mohamed.

El Atlante ha tenido un inicio de temporada muy complicado, ya que iniciaron enfrentando al Necaxa y después de ese partido se midieron ante América, Cruz Azul y Toluca, además de disputar los tres compromiso de Leagues Cup en Estados Unidos.

Toluca sigue peleando por dos títulos en esta temporada

El Toluca de Antonio Mohamed terminó la temporada pasada siendo campeón de la Concacaf Champions Cup, un logro que venía buscando la escuadra del Estado de México desde hace ya más de dos décadas y este 2026 lo consiguieron.

Esta temporada los Diablos Rojos aún tienen la posibilidad de sumar dos títulos a su vitrina, uno nacional y el otro internacional pues siguen peleando por la Liga MX y el cetro de la Leagues Cup.

El siguiente partido del Toluca será ante el Querétaro en el Estadio Corregidora y después viajarán a Estados Unidos para enfrentarse al Austin en los cuartos de final de la Leagues Cup en busca de avanzar a las semifinales.

DCO