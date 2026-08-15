Futbol mexicano

Tigres se despide de su máxima leyenda en la historia del club y la afición llora con la noticia

El conjunto regiomontano anunció la salida de Jenni Hermoso después de dos años en la institución universitaria y la española se va del club como toda una leyenda

Tigres se quedó sin una de sus grandes estrellas.
Tigres se quedó sin una de sus grandes estrellas. Foto: X @TigresFemenil
Por:
Diego Chávez Ortiz

Después de dos años vistiendo los colores de los Tigres, Jenni Hermoso se despide de la institución que la vio triunfar en el futbol mexicano después de ser toda una estrella con el Barcelona Femenil y tener un paso por el Pachuca Femenil. El equipo de Monterrey despidió a la española con un video en sus redes sociales y una serie de fotos con los trofeos que ganó.

La delantera ibérica llegó al conjunto mexicano en enero del 2024 después de vestir la casaca de las Diosas del Viento y ser campeona del mundo con España. En su paso por el club universitario, la nacida en la ciudad de Madrid, ganó un título de la Liga MX Femenil y un cetro del Campeón de Campeonas. La futbolista dejó en claro que no es un “adios, es un hasta pronto”.

El palmarés de Jenni Hermoso tras su salida de Tigres

Jenni Hermoso es una de las futbolistas más importantes en la historia del balompié español, pues ha conquistado diferentes títulos en Europa y en el extranjero, además de presumir la Copa del Mundo en su vitrina personal.

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Palmarés de Jenni Hermoso

  • 7 Ligas de España
  • 5 Copas de la Reina
  • 1 Copa de Francia
  • 2 Supercopas de España
  • 1 Liga MX
  • 1 Campeón de Campeonas
  • 1 Champions League
  • 1 Copa del Mundo
  • 2 Ligas de Naciones

Jenni Hermoso ha vestido la camiseta de clubes como el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona, Paris Saint-Germain, Pachuca y Tigres. El futuro de la originaria de Madrid podría estar en España.

¿Cuál será el siguiente destino de Jenni Hermoso?

Jenni Hermoso dejará una huella imborrable en la historia de las Amazonas al ser una de las jugadoras más constantes en el once inicial de la escuadra regiomontana y una líder dentro del vestidor.

Diversos reportes locales en España indican que el futuro de Jenni Hermoso está en volver a su país para volver a vestir los colores del Atlético de Madrid, equipo que le dio la oportunidad de debutar en primera división.

La Copa del Mundo Femenil se acerca. Se llevará a cabo en Brasil en 2027 y Jenni Hermoso podría amarrar un lugar en la convocatoria con su regreso a España para pelear por un puesto en el conjunto ibérico.

EVG

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