México elimina a Ecuador y gana su primer juego de eliminación directa en un Mundial desde 1986

Jugadores de la Selección Mexicana celebran un gol ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Llegó el día en el que la Selección Mexicana de Futbol y su afición se tenían que reconciliar. El Tricolor demostró que está para soñar en grande y con un marcador de 2-0 eliminó a Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiménez al 30’, México se llevó la victoria y ahora espera rival de la llave entre Inglaterra y República Democrático del Congo.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽

¡QUIÑONES! ¡QUIÑONES! 🇲🇽



Al 21' Julián anota un golazo. ¡Retumba la CDMX! ¡Vamos, carajo!



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/7MtTp7pdu9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

¡Apareció Jiménez!



Desde la media luna el 'Lobo de Tepeji' aumenta la ventaja para la Selección y pone el 2 a 0 frente a Ecuador. pic.twitter.com/cx5ZIXDO0C — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026

Hay que hacer mención especial en que el próximo encuentro de los verdes será el último en la Ciudad de México y se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. Con ese encuentro se cierran los encuentro en el país y el Mundial se traslada por completo a Estados Unidos, por lo que si México llegará a avanzar a cuartos su siguiente compromiso sería en Miami.

México asfixia a Ecuador desde el arranque

El equipo de Javier Aguirre desde el silbatazo inicial sabía que se jugaba y qué necesitaba, pues apenas al minuto 3 Gilberto Mora tuvo la primera, pero la defensa ecuatoriana la rechazó de buena manera.

Sin duda, el nivel que ha mostrado Mora en los partidos en los que ha participado reflejan la experiencia y madurez que el joven de 18 años le puede brindar al Tricolor.

El atacante de los Xolos de Tijuana volvió a insistir en el arco rival, pero sin mucho éxito. Al 7’, Raúl Jiménez se perdió la primera para el Tri después de mandar su cabezazo por un costado de la puerta defendida por Galíndez.

La primera de peligro para Ecuador llegó al minuto 11, pero el disparo salió desviado y sin mucho futuro rumbo a la portería. Al minuto 14 volvieron a aparecer Jiménez y Quiñones, este último le dio un pase a Roberto Alvarado, pero el de Chivas no la conectó de la mejor manera.

Otra vez Gilberto Mora apareció para dar sus destellos de magia en el partido. El juvenil sacó un disparo desde fuera del área que pasó por encima del travesaño.

El Tricolor se comenzó a meter en problemas al 18’ ya que Yeboah, uno de los más experimentas de n el cuadro sudamericano, entró al área, se quitó a un par de rivales y disparó de derecha, pero sin fortuna.

Cuando parecía que el partido se comenzaba a nivelar, una genialidad de Julián Quiñónes provocó el alarido de la afición y no solamente en el Estadio Azteca, sino en todo el país. El delantero recibió un pase de Alvarado, condujo al área y sacó un zapatazo para poner el 1-0 en la pizarra y hacer estallar a millones de mexicanos.

Raúl Jiménez no se quería ir del partido sin su gol y después de varios intentos y luchar por la redonda, Julián Quiñones le cedió la esférica y el canterano del América de derecha mandó a guardar la redonda y así agrandar el marcador a favor de los locales.

Al final del primer tiempo la visita cerró mejor, con llegadas de peligro y un Yeboah que lucía enojado y frustrado después de que sus llegadas no terminaban en la meta azteca.

México baja la guardia en el complemento y conserva su ventaja

Para la parte complementaria, México bajó los decibeles y Ecuador no pudo hacerle daño al Tricolor.

Mora, Quiñones y Jiménez volvieron a ser los más insistentes a la hora del taque, pero sin tantas llegadas de peligro.

Gilberto Mora estuvo cerca de marcar su primer gol en Copas del Mundo, pero fue derribado por los defensores rivales y solo se quedó con las ganas.

Ecuador intentó por los costados, pero la defensa mexicana lucía imbatible. Montes y Vásquez tenían controlada la central, mientras que Gallardo y Sánchez opacaban todos los centros ecuatorianos.

Quien se podría llevar una mención especial es Erik Lira, el mediocampista del Cruz Azul peleó los 90 minutos y recuperó todas las pelotas que pasaban por su área sin descuidar la parte ofensiva.

Al 67’ César Montes estuvo muy cerca de poner el 3–0 en la pizarra con dos cabezazos, pero ambos fueron bien rechazados por el porteros sudamericano y el grito de gol se esfumó de las tribunas del Estadio Cuudad de México.

EVG