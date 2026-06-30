Gilberto Mora: ¿En dónde juega, cuántos goles lleva y cuánto vale?

Gilberto Mora fue de los mejores jugadores de la Selección Mexicana en el partido ante Ecuador en la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora fue de los mejores jugadores de la Selección Mexicana en el partido ante Ecuador, en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. Con 17 años es el jugador mexicano más joven en ser titular en un partido de eliminación directa en la magna justa.

¿Dónde juega Gilberto Mora?

Gilberto Mora juega en los Xolos de Tijuana de la Liga MX. El conjunto fronterizo es el único club en el que ha militado, pero eso puede cambiar después de la Copa del Mundo 2026, pues sus actuaciones con México le pueden ganar su contratación con otro equipo.

Mora, quien usará la ‘10′ en La Jauría, se dice que es seguido de cerca por equipos del futbol de Europa. El mediocampista tiene 10 anotaciones con los Xolos en 53 partidos como profesional. Con el Tricolor tiene 11 actuaciones, pero sin anotaciones. Su valor de mercado ronda los 10 millones de dólares, de acuerdo con sitios especializados.

Mora, la joya del futbol mexicano

Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano. Con 17 años será el jugador más joven de todo el Mundial 2026 y es gracias a que en la Liga MX ha destacado desde su debut.

Se estreno en la máxima categoría con 15 años y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con México en una competición oficial y en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto (16 años y 265 días) al ganar la Copa Oro de la Concacaf.

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