¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en el Mundial 2026 y con la Selección Mexicana?

Raúl Jiménez es uno de los jugadores estrella de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y es que ha anotado es dos de los partidos decisivos para México en la justa deportiva.

El futbolista es uno de los más queridos por la afición mexicana, y es que el seleccionado no se detiene a pesar de que lleva un tipo cinta en loca cabeza para protegerse después de haber sufrido una lesión, el jugador da su mejor esfuerzo para que México siga avanzando en la Copa del Mundo.

¿Cuántos goles ha anotado Raúl Jiménez en el Mundial 2026?

Raúl Jiménez ha anotado dos goles en lo que va del Mundial hasta el momento. El primer gol lo marcó el 11 de junio en el partido inaugural que disputó México contra Sudáfrica.

En este juego, Jiménez le dedicó su gol a su papá, quien falleció unos meses atrás y por eso para el futbolista este gol fue uno de los más significativos en su carrera, por lo que rompió en llanto de la emoción.

El segundo gol que anotó en la Copa del Mundo 2026 fue el 30 de junio en partido de México contra Ecuador en la fase de dieciseisavos de la justa deportiva.

En este gol Raúl Jiménez se conmovió hasta las lágrimas y este momento también emocionó mucho a los aficionados mexicanos, quienes solo esperan que México llegue más lejos, hasta donde no ha podido llegar en mundiales anteriores.

¿Cuántos goles tiene Raúl Jimenez con la Selección Mexicana?

El futbolista debutó en el equipo de México el 30 de enero de 2013 en un juego amistoso contra Dinamarca y desde ese entonces Raúl Jiménez ha anotado 48 goles con la Selección Mexicana, según reportó la misma cuenta del equipo nacional en las redes sociales.

En el Facebook de la Selección Mexicana destacan los goles de Raúl Jiménez ı Foto: FB: Selección Nacional de México

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