¿Quién es Daniela Basso? La esposa de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez es una figura clave para la Selección Mexicana en el Mundial 2026, quien en la inauguración de este 11 de junio del 2026 metió su primer gol en una justa mundialista, lo que colocó los focos sobre él y su entorno.

Fue en febrero del 2025 que Raúl Jiménez le propuso matrimonio a Daniela Basso en los Alpes Suizos, pero con dos hijos en común y una relación de 9 años, la pareja está casada para los miles de fanáticos del deportista. Por eso, te contamos más detalles sobre la pareja del delantero.

¿Quién es Daniela Basso?

Daniela Basso es una actriz nacida en Ciudad de México el 27 de junio de 1989, por lo que tiene 26 años de edad. Comenzó su trayectoria artística desde muy joven en la televisión nacional. Su formación artística se dio en escuelas especializadas en artes escénicas y el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

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A través de los años, formó parte de diversos programas y telenovelas como “La Rosa de Guadalupe”, “Como Dice el Dicho” y “Simplemente María”. También estudió jazz, ballet y canto, lo que la convierte en una artista redonda.

Fue cuando comenzó a acompañar a su esposo en sus jornadas europeas que dejó de aparecer tanto en la televisión, aunque en sus redes sociales se mantiene activa y comparte momentos con su pareja y dos hijos.

En su cuenta de Instagram cuenta con 282 mil seguidores actualmente y su publicación más reciente es una donde aparece de espalda con sus dos hijos en el Estadio de la Ciudad de México. Ella siempre cuida no mostrar los rostros de los pequeños para cuidar su privacidad y seguridad en línea.

“Te amamos con todo nuestro ser @raulalonsojimenez9 siempre a tu lado”, escribió ella en las fotos, donde los tres llevan playeras de la selección con el número 9 y el nombre del futbolista mexicano.

La pareja se conoció en redes sociales en el año 2017 a través de mensajes. El primer encuentro ocurrió tras meses de hablar virtualmente y fue en la Ciudad de México.

Desde entonces, se convirtió en una de las parejas más estables y queridas del medio por el apoyo constante que le demuestra Daniela Basso a Raúl Jiménez y la química que exhiben más allá de las redes sociales.

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