¡Oficial! Raúl Jiménez regresa al club de sus amores

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue anunciado como nuevo jugador del Wolverhampton Wanderers, club de Inglaterra al que regresa luego de salir del Fulham. De esta manera el ariete se mantiene en el balompié de Europa y su retorno al América se prolonga.

“Los Wolves han completado el fichaje del legendario delantero Raúl Jiménez, trayendo de vuelta a Molineux a uno de los jugadores más emblemáticos de la historia moderna del club”, dice el equipo en un comunicado.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

Raúl Jiménez sale del Fulham

Raúl Jiménez ya no fue tomado en cuenta por el Fulham de la Premier League, por lo que tuvo que buscar un nuevo equipo y los Wolves fueron los elegidos. Su regreso al Old Gold se da casi tres años después de su salida.

TE RECOMENDAMOS: Denuncian inconformidades Juez niega acceso de alimentos y bebidas a dueños de palcos del Estadio Azteca durante el Mundial

Jiménez firma con los Wolves por dos años, con opción a doce meses de contrato. El delantero de 35 años de edad jugará en la Championship, que es la Segunda División Inglesa, pues el club descendió.

El equipo errante terminó último en la Temporada 2025-2026 de la máxima categoría británica. En 38 duelos ganó tres partidos, 11 empates y 24 derrotas, para un total de 20 puntos. El mínimo de unidades para la salvación fue 41 pts.

Los equipos de Raúl Jiménez en Europa

Atletico de Madrid

Benfica

Wolves

Fulham

Raúl Jiménez regresa a los Wolves como el máximo goleador

Raúl Jiménez fichó por el Wolverhampton Wanderers en 2018 como pedido expreso por parte de Nuno Espíritu Santo. Llegó a préstamo desde el Benfica tras el ascenso a Premier y ya en la categoría se convirtió en pieza clave de los aurinegros. Con los Wanderers en su primera etapa marcó 57 goles en 166 partidos.

aar