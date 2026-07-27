Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 27 de julio

El remo individual le otorgó a la delegación de México su primera medalla de este lunes 27 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de que Kenia Lechuga se ubicó en lo más alto del podio en W1x, tras cronometrar un tiempo de 7:54.49 minutos.

En el tercer día de actividades en la competencia regional se introdujeron tres nuevas disciplinas en la capital de República Dominicana, las cuales fueron gimnasia trampolín, boliche y ciclismo de pista. La delegación tricolor intentará mantenerse en lo más alto del medallero y extender su dominio en el evento.

¡REMOS DE ORO! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La mexicana Kenia Lechuga se corona 🥇en la final individual W1x, tras cronometrar un tiempo de 7:54.49 minutos en el remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/gsmUSEPVGr — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

Se suman más oros para México en JCC

El bajacaliforniano Alexis López conquistó el oro luego de cronometrar un tiempo de 7:23.11 minutos, en la final individual varonil M1x, en el remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Natasha Landsmanas logra la presea dorada en la final de wakeboard femenil, con una marca de 67.33, en el esquí acuático en Santo Domingo.

El morelense Pablo Monroy Berriochoa obtuvo el primer lugar en la final de wakeboard varonil, con una marca de 91.33, en el esquí acuático de los Juegos.

Las mexicanas Maite Arrillaga y María García ganan el segundo lugar en la final de W2-, con tiempo de 7:40.68 minutos.

Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez suben al podio de honor tras ganar el tercer sitio en remo M2-, con un tiempo de 6:47.01 minutos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La campeona mundial Yareli Acevedo entra en acción en Santo Domingo 2026 con el equipo de persecución. La taekwondoina Leslie Soltero, también monarca del orbe, de igual forma debuta este 27 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Un total de 21 disciplinas son en las que los mexicanos tienen acción este 27 de julio en Santo Domingo 2026, entre ellas judo, remo, tenis, esquí acuático, surf, softbol, rugby 7, ajedrez y raquetbol.

EVG