México vs Inglaterra: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

México mide fuerzas ante Inglaterra en busca del boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Llegó la prueba más difícil para México en lo que va de la Copa del Mundo 2026. Inglaterra es el obstáculo que el Tricolor debe superar este domingo 5 de julio para redondear la historia en el magno evento futbolístico, en el cuarto y último duelo que se disputará en el Estadio Azteca en el certamen tripartita.

Entre mexicanos e ingleses está en juego el boleto a los cuartos de final de la gran cita futbolística. El Coloso de Santa Úrsula recibe su quinto y último compromiso en el torneo, un encuentro en el que los dirigidos por Javier Aguirre buscarán seguir haciendo historia después de cuatro triunfos y con el marco invicto.

La unión de este grupo sigue creciendo previo a enfrentar a Inglaterra. 🤝



¡Todo listo para mañana! 💪 Nos vemos en casa. 🏟️#SomosMéxico pic.twitter.com/WsIcuZtzfw — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 4, 2026

México busca llegar por tercera vez en su historia a unos cuartos de final de Copa del Mundo, lo cual consiguió las dos ocasiones previas en las que fungió como anfitrión.

¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, se jugará este domingo 5 de julio, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 5 de julio

Hora : 18:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de México e Inglaterra

MÉXICO : Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

INGLATERRA: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.

México, por una cita con la historia ante Inglaterra

La Selección Mexicana expone su paso perfecto en el Mundial 2026 contra Inglaterra, ante la que tiene un histórico reto, pues un triunfo significaría su primer pase a unos cuartos de final del magno evento de la FIFA en 40 años.

El Tricolor no accede a cuartos de final de Copa del Mundo desde 1986, cuando como local superó 2-0 a Bulgaria precisamente en la cancha del Estadio Azteca.

Después de ahí, México jugó siete encuentros de octavos de final en Mundiales y en todos quedó eliminado; esfumándose así la esperanza de llegar al famoso quinto partido, que esta vez es el de este domingo ante Inglaterra, pues el Mundial 2026 es el primero que tiene ronda de dieciseisavos de final debido al aumento en la cantidad de selecciones participantes.

Inglaterra ha enfrentado en tres ocasiones a México aquí y ninguno de esos juegos lo ganó. El Tricolor ganó 2-1 a Ciudad Universitaria en 1959 y 1-0 en el Estadio Azteca en 1985, mientras que igualaron 0-0 en el Coloso de Santa Úrsula en 1969. Todos esos partidos fueron amistosos.

EVG