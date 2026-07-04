El gran detalle del entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, con la afición mexicana (VIDEO)

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, tuvo un increíble detalle con la afición mexicana.

El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, tuvo un gran detalle y gesto con aficionados mexicanos afuera del hotel de concentración del equipo de la rosa en la Ciudad de México, al estampar su firma en jerseys que tenían los seguidores que esperaban su aparición.

El timonel alemán se tomó el tiempo para detenerse ante las personas que querían un autógrafo del seleccionador de los tres leones, que este domingo 5 de julio enfrentan a la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026, en duelo que tendrá como sede el mítico Estadio Azteca.

¡UN DETALLE QUE LA AFICIÓN NO OLVIDARÁ! 🇲🇽🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Thomas Tuchel se tomó unos minutos antes de partir para acercarse a los aficionados mexicanos que lo esperaban afuera del hotel de concentración.👏⚽



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La amabilidad de Thomas Tuchel dejó una agradable sensación entre los aficionados mexicanos que se dieron cita afuera del hotel en el que Inglaterra se concentra en México de cara a su crucial cotejo ante el conjunto dirigidos por Javier Aguirre.

¿Cuánto tiempo tiene Thomas Tuchel como DT de Inglaterra?

El alemán Thomas Tuchel tomó las riendas de Inglaterra en enero de 2025, cuando reemplazó a Gareth Southgate, quien ocupaba el banquillo desde 2016.

Con Tuchel en el timón, el equipo de la rosa tiene un claro saldo a favor de 14 triunfos, dos empates y dos derrotas en 18 partidos. Sus tropiezos fueron a manos de Senegal (1-3) y Japón (0-1), ambos en duelos de carácter amistoso.

En juegos oficiales, Thomas Tuchel registra 11 victorias y una igualada como director técnico de Inglaterra, incluidas las conseguida en el Mundial 2026 sobre Croacia (4-2), Panamá (2-0) y República Democrática del Congo (2-1).

Inglaterra juega su primer partido en México en el Mundial 2026

Inglaterra jugará por primera ocasión en México en lo que va de la Copa del Mundo 2026, pues sus cuatro compromisos previos los disputó en Estados Unidos.

El encuentro entre el Tricolor y los tres leones será el último en el Estadio Azteca y en la Ciudad de México durante el desarrollo de la justa en Norteamérica.

El vencedor entre las selecciones de México e Inglaterra enfrentará al ganador del cruce entre Brasil y Noruega el próximo sábado 11 de julio, en duelo que tendrá como sede el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

EVG