Francia vence con un penalti a Paraguay y clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026

Francia batalló de más para vencer a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el segundo tiempo le dio a Francia un triunfo de 1-0 sobre Paraguay en Filadelfia, y con ello su boleto a la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Su próximo rival en el torneo tripartita será Marruecos.

Les Bleus buscaron el juego desde el silbatazo inicial ante una Albirroja bien ordenada atrás, como lo hizo en su anterior duelo frente a Alemania.

¡Mbappé derriba la muralla paraguaya!



La estrella francesa convierte el penal para adelantar a los galos en Filadelfia pic.twitter.com/lhJcYIamSA — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 4, 2026

Kylian Mbappé le da el pase a Francia desde el manchón penal

Los dirigidos por Didier Deschamps rompieron el cerco guaraní hasta el minuto 70, cuando Kylian Mbappé anotó su séptimo gol del torneo al ejecutar un penalti que se marcó por una zancadilla de Diego Gómez sobre Désiré Doué. El delantero del Real Madrid engañó con un tiro raso a la izquierda de Orlando Gill, héroe en la tanda desde los 11 pasos ante Alemania en dieciseisavos.

Ya sin Julio Enciso y sin Miguel Almirón, Paraguay adelantó sus líneas por la necesidad de encontrar el empate para al menos forzar los tiempos extra en el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Orlando Gill tuvo una impresionante doble atajada en la compensación, con la cual evitó la segunda anotación de la tarde para Kylian Mbappé.

¿Cuándo es el juego entre Francia y Marruecos?

Francia y Marruecos pondrá en marcha la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 9 de julio.

El Estadio Boston será la sede del atractivo duelo entre Les Bleus y los Leones del Atlas, que en la edición de Qatar 2022 se enfrentaron en una de las semifinales, misma que terminó 2-0 a favor de la escuadra europea.

EVG