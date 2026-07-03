Técnico de Egipto tiene hermoso gesto con Palestina al mostrar su bandera tras ganar en el Mundial 2026 (VIDEO)

Egipto logró una victoria histórica ante Australia para quedarse con uno de los boletos a los octavos de final de la competencia. Durante los festejos, el entrenador Hossam Hassan se acercó a una sección del estadio donde se encontraba la afición del conjunto africano y mostró la bandera de Palestina.

El estratega desplegó la bandera, la mostró a todo el estadio y después en zona mixta declaró que le dedicó esta victoria a todo el pueblo palestino que atraviesa un difícil momento en Medio Oriente desde hace ya algunos meses. Este detalle no pasó por alto y se viralizó en redes sociales.

Egyptian head coach Hossam Hassan brought a Palestine flag onto the pitch after Egypt’s historic victory over Australia pic.twitter.com/eaO37UUp8V — Leyla Hamed (@leylahamed) July 3, 2026

Egipto y su victoria histórica frente a Australia

Egipto le ganó a Australia en la tanda de penaltis para convertirse en uno de los invitados a los octavos de final del Mundial 2026, logrando un triunfo histórico para su nación en una Copa del Mundo.

En toda la historia de las Copas del Mundo, los faraones han participado en cuatro ediciones, pero solo en una de ellas lograron jugar la fase de eliminación directa, que fue en Italia 1934, pero quedaron eliminados en su primer partido tras caer a manos de Hungría por marcador de 4-2.

Esta victoria es histórica porque por primera vez ganaron un encuentro de fase de nocaut ante Australia, además de que disputaron su primera tanda de penales en una Copa del Mundo y se llevaron la victoria. Ahora les toca enfrentar a Argentina, que sufrió ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

DCO