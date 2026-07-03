Futbol internacional

Colombia elimina a Ghana y es el último clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Jhon Arias hizo el gol con el que Colombia derrotó 1-0 a Ghana en Kansas City en la última serie correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Colombia eliminó a Ghana para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.
Colombia eliminó a Ghana para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

Colombia se convirtió en la última selección clasificada a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de imponerse 1-0 a Ghana con gol de Jhon Arias en el primer tiempo.

Jhon Arias, extremo del Palmeiras, logró el único tanto del cotejo al minuto 14 en Kansas City al definir de primera intención en el área luego de un centro de Luis Suárez.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, había conseguido el segundo gol de los cafeteros al minuto 57, pero su tanto fue anulado por fuera de lugar. Se trató de la tercera diana invalidada al atacante por posición adelantada en lo que va del certamen.

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Ghana no tuvo ningún remate a portería a lo largo de los 90 minutos. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, en cambio, registraron siete.

¿Contra quién va Colombia en el Mundial 2026?

Colombia viajará a Canadá, el único país en el que le falta por jugar en el Mundial 2026, pues su duelo de octavos de final contra Suiza se llevará a cabo en Vancouver.

El encuentro entre cafeteros y helvéticos está programado para llevarse a cabo el próximo 7 de julio; mismo día en el que la campeona Argentina se mide ante Egipto.

EVG

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