¿Quién es Sidny Lopes Cabral, el jugador de Cabo Verde que anotó el golazo del Mundial 2026 ante Argentina?

Sidny Lopes Cabral celebró uno de los goles más espectaculares de la justa.

Sidny Lopes Cabral pasó de ser un nombre prácticamente desconocido para buena parte del futbol internacional a convertirse en uno de los protagonistas de la Copa del Mundo 2026. El defensor de Cabo Verde marcó un espectacular gol frente a Argentina durante la prórroga del duelo de octavos de final, una anotación que muchos ya consideran como una de las mejores del torneo.

A sus 23 años, el lateral no solo confirmó el gran nivel que ha mostrado durante el Mundial, sino que ratificó el crecimiento que ha tenido en el futbol europeo durante los últimos meses, donde su rendimiento ya había despertado el interés de varios clubes importantes.

¡El gol que acaba de hacer! 🤯



Sidny Lopes Cabral tiró dentro del área y colgó el balón en el ángulo derecho de la portería del ‘Dibu’ Martínez 😮‍💨🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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De quedarse sin equipo a convertirse en figura mundialista

Nacido el 18 de septiembre de 2002 en Róterdam, Países Bajos, Sidny Lopes Cabral posee doble nacionalidad neerlandesa y caboverdiana, aunque decidió representar a Cabo Verde a nivel internacional.

Su camino al profesionalismo no fue sencillo. Formado en las categorías inferiores del Feyenoord y del FC Twente, incluso llegó a quedarse sin equipo en 2020, situación que lo obligó a reinventarse. Posteriormente militó en el Helsingborg de Suecia, pasó por el Rot-Weiss Erfurt y el Viktoria Köln en Alemania, antes de relanzar su carrera con el Estrela da Amadora de Portugal.

Su explosión en la Primeira Liga fue inmediata gracias a su capacidad para incorporarse constantemente al ataque. Aquellas actuaciones le abrieron las puertas del Benfica, club que lo incorporó a inicios de 2026, y meses más tarde terminó siendo transferido al Trabzonspor de Turquía por una cifra cercana a los 10 millones de euros.

Un lateral con alma de extremo

Cabral puede desempeñarse por cualquiera de los dos costados de la defensa, aunque destaca principalmente por su vocación ofensiva. Su principal fortaleza radica en la potencia física, la velocidad y la facilidad para romper líneas conduciendo el balón.

Durante el Mundial 2026 se ha convertido en una de las piezas más importantes de la histórica selección de Cabo Verde, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. Su despliegue físico, capacidad para generar peligro desde las bandas y el espectacular gol conseguido frente a Argentina terminaron por colocarlo bajo los reflectores internacionales.

Con apenas 23 años y después de un recorrido poco convencional por el futbol europeo, Sidny Lopes Cabral ya dejó una de las imágenes más memorables del Mundial 2026 y apunta a convertirse en uno de los nombres a seguir en el mercado internacional.

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