¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo? Así está su registro histórico

Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página más en la historia del futbol mundial al aumentar su cuenta goleadora en la Copa del Mundo durante el Mundial 2026. El delantero de Portugal sigue ampliando su legado en la máxima competición de selecciones y se mantiene entre los máximos anotadores en la historia del torneo.

Con su anotación más reciente, el capitán portugués aumentó la cifra que lo coloca entre los mejores goleadores históricos del certamen y confirma la vigencia de uno de los futbolistas más importantes de las últimas dos décadas.

A lo largo de seis ediciones mundialistas, Cristiano Ronaldo ha conseguido marcar en diferentes momentos de su carrera, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas, un récord que reafirma su longevidad al máximo nivel.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

Hasta el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo suma 11 goles en la Copa del Mundo, repartidos en seis ediciones del torneo.

Así se distribuyen sus anotaciones:

Alemania 2006: 1 gol.

Sudáfrica 2010: 1 gol.

Brasil 2014: 1 gol.

Rusia 2018: 4 goles.

Qatar 2022: 1 gol.

Mundial 2026: 3 goles.

En total, el delantero portugués acumula 11 anotaciones en la máxima justa del futbol internacional.

¿Cuál ha sido el mejor Mundial de Cristiano Ronaldo?

La actuación más productiva de Cristiano Ronaldo llegó en el Mundial de Rusia 2018, cuando marcó cuatro goles. Entre ellos destacó un histórico hat-trick frente a España en la fase de grupos, considerado uno de los partidos más memorables de aquella edición.

En Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022 consiguió un gol en cada torneo, mientras que en el Mundial 2026 volvió a incrementar su registro para mantenerse entre los máximos referentes ofensivos de Portugal.

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MSL