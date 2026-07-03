El mensaje de Cristiano Ronaldo que emocionó a un niño tras sobrevivir al terremoto en Venezuela (VIDEO)

El delantero portugués volvió a mostrar su lado más humano con un gesto que rápidamente se hizo viral.

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su influencia trasciende el terreno de juego. El delantero portugués sorprendió con un emotivo mensaje dirigido a Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió a los terremotos registrados a finales de junio, pero que perdió a toda su familia, su hogar y una de sus piernas a consecuencia de la tragedia.

La historia del pequeño dio la vuelta al mundo después de que, durante su recuperación en un hospital de Caracas, expresara un único deseo: conseguir la estampa de Cristiano Ronaldo para completar su álbum del Mundial 2026.

La petición terminó llegando hasta el propio futbolista, quien decidió responder personalmente.

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje y una promesa

A través de un video, el capitán de la selección de Portugal dedicó unas palabras de aliento al niño de 10 años y le hizo una invitación que conmovió a millones de personas.

“Hola Andrés, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan mío. Cuando te pongas bueno quiero invitarte a ver un partido mío y disfrutar. Me gustaría conocerte. Un abrazo, amigo.”, dijo el futbolista.

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

El mensaje fue mostrado por el personal médico del Hospital Miguel Pérez Carreño, donde Andrés permanece internado mientras continúa su recuperación.

Las imágenes muestran al pequeño sonriendo al escuchar las palabras del futbolista portugués, en uno de los momentos más emotivos desde que ocurrió la tragedia.

Andres Mieles está mejor.

Me informa la Tía que ya le regalaron la Barajita de @Cristiano 👍 y la de Messi también ha recibido donativos. Gracias a todos.

La Tía solicita para Andrés la prótesis de su pierna derecha.

Hagamos una campaña de donación para ayudarla. ¿Quien me ayuda? pic.twitter.com/vp38NtrDDW — Jose Zambrano (@zambranojose) July 1, 2026

La historia que conmovió al mundo

Andrés Mieles fue rescatado entre los escombros tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Como consecuencia del desastre perdió a varios integrantes de su familia, quedó sin vivienda y tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas.

Actualmente permanece bajo el cuidado de una tía paterna, mientras familiares y personas cercanas realizan una colecta para conseguir recursos que permitan adquirir una prótesis, además de apoyar con alimentos, ropa y otros gastos derivados de su recuperación.

🥹⚽ | Andrés Mieles sobrevivió al terremoto que le arrebató a toda su familia y perdió una pierna. Su deseo era tener una figurita de Cristiano Ronaldo. La historia llegó hasta el futbolista, quien le envió un saludo y lo invitó a asistir a uno de sus partidos. ❤️🐐 pic.twitter.com/hQRyXNCvGd — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) July 3, 2026

Hasta el momento, no se ha informado si el entorno de Cristiano Ronaldo ya estableció contacto directo con la familia del menor para concretar la invitación realizada por el delantero.

El gesto del cinco veces ganador del Balón de Oro ha sido ampliamente reconocido en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron que, más allá de sus logros deportivos, acciones como esta fortalecen el legado humano del futbolista portugués.

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