Ronaldo y Portugal se meten a octavos con polémica

En el desenlace más frenético en lo que va de un partido en Norteamérica 2026, Portugal se impuso 2-1 a Croacia en Toronto sobre la hora para sellar su clasificación a los octavos de final. Gonçalo Ramos, de cabeza, marcó el gol de la diferencia al 94’. La tecnología anuló un tanto de Josko Gvardiol al minuto 105, lo que evitó los tiempos extra, en una acción que generó mucha controversia y desconcierto.

El microchip del balón detectó el toque de Igor Matanovic, imperceptible a simple vista, antes de que la esférica llegara al defensa del Manchester City. La decisión marcó el adiós del legendario mediocampista Luka Modric del magno evento futbolístico, en el duelo en el que el otro veterano en la cancha, Cristiano Ronaldo, marcó por primera vez en un juego de eliminación directa de Copa del Mundo. CR7 sueña todavía con ganar por primera vez la Copa FIFA.

146 goles lleva Cristiano con Portugal

El veterano delantero Ivan Perisic adelantó al conjunto balcánico en el partido al minuto 53, cuando sacó un disparo raso de derecha para dejar sin oportunidad a Diogo Costa.

Tan sólo tres minutos después los croatas habían aumentado su ventaja por conducto de Nikola Vlasic, pero el tanto fue anulado por posición adelantada; por ese mismo fue invalidado un tanto de Cristiano Ronaldo, quien había definido con un globito por encima de Dominik Livakovic.

Pero seis minutos después, al 68’, llegó la revancha para el Bicho, quien desde el manchón de penalti consiguió el 1-1 para los lusitanos, luego de una falta de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga.

El Dato: CRISTIANO Ronaldo recordó a Diogo Jota con un jersey con e dorsal 21, el que usaba el exdelantero luso, quien murió el 3 de julio de 2025.

Se trató de un gol histórico para El Comandante, quien una había convertido en fases de eliminación directa de Copa del Mundo, pues sus 10 dianas previas fueron en duelos de primera ronda. Portugal se salvó del segundo tanto en contra al minuto 75, cuando Mateo Kovacic estrelló el balón en el poste después de un tiro raso fuera del área.

Rúben Neves sustituyó al minuto 81 a Cristiano Ronaldo, quien no ocultó su molestia por la decisión del director técnico español Roberto Martínez, quien por primera vez sacó de la cancha al atacante del Al-Nassr en lo que va del evento tripartita.

El bicho celebra su gol de penalti en Toronto, ayer. ı Foto: Reuters

El gol del triunfo para el conjunto de Portugal lo anotó Gonçalo Ramos al minuto 94, con un certero remate de cabeza tras un centro enviado por Rafael Leao desde el sector izquierdo.

El árbitro noruego Espen Eskas agregó 10 minutos, pero al 105 se presentó la más grande polémica del Mundial hasta el momento. Los croatas ya saboreaban el empate de Josko Gvardiol que mandaba el juego al alargue, y del otro lado, los lusos lamentaban su suerte.

Pero el microchip que la esférica tiene por dentro detectó que Igor Matanovic sí hizo contacto con la redonda antes de que el zaguero del Manchester City la mandara al fondo de las redes de la cabaña defendida por Diogo Costa.

“Dominamos el primer tiempo. En el segundo, después del gol, fuimos presa del pánico, pero así es el futbol”, explicó Cristiano Ronaldo tras el vibrante cotejo. “Después del penalti, pienso que todo mejoró un poco para nosotros. Generamos algunas oportunidades y creo que al final merecíamos ganar el partido”.

Fue el último juego de Luka Modrić, quien llevó a Croacia al segundo y tercer puesto en Rusia 2018 y Qatar 2022, respectivamente. El partido tuvo como protagonistas a dos veteranos que llegaron con el sueño de ganar el Mundial. Modrić tiene 40 años, mientras que Ronaldo cumplió 41 en febrero.

La FIFA a través de sus redes sociales dio a conocer que el microchip detectó el contacto de Igor Matanovic con el balón y, por lo mismo, anuló el tanto del empate al 105’. Los balcánicos reclamaban que un jugador luso había tocado el esférico antes de que Gvardiol anotara. ı Foto: Captura de video

Los excompañeros en el Real Madrid, compartieron algunas sonrisas y un abrazo antes del lanzamiento de la moneda previo al partido. Y pese a la controversia, se abrazaron al final.

“Jugué con Luca muchos años”, dijo Cristiano. “Somos casi de la misma edad. Pienso que es una leyenda del futbol”.

Luka Modric, mediocampista del Milan, pudo haber asistido a seis ediciones de la Copa del Mundo, pues participó por primera vez en la de Alemania 2006. Sin embargo, disputó cinco veces el certamen debido a que la selección croata no clasificó a Sudáfrica 2010.

El Mago de Zadar registró dos goles y la misma cantidad de asistencias en 23 cotejos en la gran cita futbolística, la que la Francia de Didier Deschamps le impidió levantar el trofeo más preciado por todos en Rusia 2018.

Por su parte, Cristiano Ronaldo y Portugal se medirán ante España en busca del boleto a cuartos de final. El esperado encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio, en el estadio de los Vaqueros de Dallas de la NFL.