El rival entrena en cantera

La Selección de Inglaterra se enfrenta a México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y sus entrenamientos previos a medirse al Tricolor se llevarán a cabo en las instalaciones de los Pumas de la UNAM.

En conferencia de prensa, el presidente del Club Universidad, Luis Raúl González, confirmó que Los Tres Leones estarán en Cantera para preparar su duelo en el Estadio Azteca ante el equipo de Javier Aguirre.

“Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa; se los habíamos dicho a ustedes que, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, fue seleccionada y efectivamente se confirma”, dijo.

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Raúl González calificó como “un privilegio” tener al combinado inglés en las facilidades de los felinos. La Cantera es una de las mejores instalaciones del futbol mexicano y se dice que una de las razones por las que se eligieron es la privacidad que ofrecen.

El itinerario del Equipo de La Rosa no está claro, pero se estaría gestionando llegar a la Ciudad de México dos días antes del partido y no solamente uno, como lo pide la FIFA. Así, Inglaterra entrenaría dos días en la casa de los Pumas, que se encuentran en pretemporada fuera de la CDMX y no chocarán con las necesidades de los europeos.

La Cantera de los Pumas se encuentra en la Colonia Ajusco, en la Alcaldía Coyoacán. Cuenta con 20 hectáreas de superficie y se inauguró el 29 de octubre de 1997. Ahí entrenan los diversos representativos del Club Universidad, como el primer equipo varonil y femenil, además de las categorías juveniles.

La idea de Inglaterra de ejercitarse en Cantera es poder acoplarse a la altura de la Ciudad de México, aunque su entrenador, Thomas Tuchel, habló de este tema y aseguró es una de las ventajas que tendrá la Selección Mexicana en el compromiso de los octavos de final, pues es complicado con tan poco tiempo en la sede.

“Es tal vez uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que puedes tener, jugar contra México en el Azteca, y habrá muchos obstáculos esperándonos, sin mencionar que la altura será, por supuesto, una gran desventaja porque no podemos adaptarnos físicamente a ella y en cuatro días es simplemente imposible, así que la altitud es sólo una gran ventaja que México tendrá”, expresó Thomas Tuchel.