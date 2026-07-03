Leo Messi, a un gol de igualar su mejor marca

Lionel Messi se sentirá en casa para seguir ampliando su récord de goles en el Mundial, cuando el vigente campeón Argentina enfrente a Cabo Verde, la entusiasta selección africana invicta.

Messi, de 39 años, buscará liderar a Argentina hacia los octavos de final y ampliar su ventaja como artillero histórico de la Copa del Mundo con 19 goles; mientras el francés Kylian Mbappé le pisa los talones con 18. El argentino ha convertido seis tantos en los tres partidos de la primera ronda para las victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1) y está solamente a uno de igualar su mejor marca en este tipo de torneos, ya que en Qatar 2002 hizo siete tantos.

El dato: Vozinha saltó del anonimato a los 40 años para convertirse en una celebridad tras una destacada actuación ante España.

Parece todo dado para una fiesta de La Albiceleste en el Estadio de Miami, con fanáticos dispuestos a pagar cifras estratosféricas en la reventa (entre 1,800 y 2,000 dólares) con tal de presenciar una nueva función del equipo comandado por Lionel Scaloni, quien llegará al partido 100 al frente del seleccionado mayor. Está segundo detrás de Guillermo Stábile, quien dirigió 124, entre 1941 y 1961.

El ganador del cruce se medirá contra el que salga del duelo Australia-Egipto en los octavos de final.

3 puntos consiguió Cabo Verde

Debutante en Mundiales, Cabo Verde, la pequeña nación insular (de poco más de 500 mil habitantes) frente a la costa occidental de África, logró una clasificación impensable que se enhebró con tres empates: 0-0 con España, la vigente campeona de Europa; un 2-2 contra la dos veces campeona mundial Uruguay y finalmente un 0-0 frente a Arabia Saudí.

Con una defensa férrea y un Vozinha estelar en el arco, los africanos sufrieron apenas una derrota en sus últimos 15 partidos. Y en las eliminatorias africanas terminaron invictos, demostrando que lo suyo en el Mundial no ha sido casualidad.

“No me sorprendió Cabo Verde, porque es un buen equipo, rápido, que juega bien y tiene calidad”, advirtió Scaloni para poner paños fríos al sentimiento de triunfalismo que se ha apoderado de la afición con vistas al partido contra los africanos en Miami. “Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles… Y sobre todo por las cosas que se están viendo en este Mundial, es para tener cuidado”.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, ostenta el primer lugar en el ranking de selecciones FIFA, mientras su próximo contendiente se ubica en la posición 47. El primero cuenta con una plantilla valuada en casi mil millones de dólares, los africanos en apenas 60 millones de dólares, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt.

“Puede que seamos pequeños, pero tenemos grandes corazones y somos luchadores”, resaltó Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, el arquero que admira el futbol de Brasil, pero que ataja con botines diseñados por un emprendedor argentino.

Aunque Argentina jugó su último partido con la formación titular hace diez días (Scaloni utilizó un equipo alternativo en el cierre ante Jordania), hay algunas dudas en el equipo que saldrá el viernes.

En defensa, el zaguero Cristian Romero si bien está recuperado de un golpe que sufrió en la rodilla derecha ante Austria, el entrenador podría inclinarse por el veterano Nicolás Otamendi, una garantía en el juego aéreo.

En la lateral izquierdo hay una puja pareja entre el habitual Nicolás Tagliafico y el debutante Facundo Medina, quien superó las expectativas en los dos primeros partidos de la fase de grupos que le tocó jugar por la lesión muscular que había sufrido el jugador del Lyon.

Es probable que el arma secreta de Vozinha para derrotar a Argentina en los dieciseisavos del Mundial no esté en las manos, sino en sus pies.

El arquero de Cabo Verde, sensación del Mundial por sus fantásticas atajas ante el campeón europeo España, Uruguay y Arabia Saudita para liderar a la pequeña nación africana a la ronda eliminatoria en su primera participación, calza botines diseñados por un emprendedor argentino-estadounidense.

Santiago Halty, nacido en California, pero criado en Buenos Aires, es el fundador de la marca de indumentaria deportiva de alto rendimiento Senda Athletics. Dos años antes de la Copa del Mundo contactó al arquero africano por Instagram para ofrecerle el calzado.

“Cuando empezamos el proceso de tener botines en el Mundial, buscamos altetas que reflejen los valores de marca, como el trabajo, la humiladad y el sacrificio. Que reflejen venir del barrio”, comentó Halty en una entrevista con AP.

El calzado blanco, con detalles en naranja y azul, cuenta con cuero sintético adelante, inspirado en los botines más duros de la década de 1990, y en la parte trasera están hechos de materal sintético.

“Se los lleva a Cabo Verde y los hace intervenir por un artista local, que los pinta con los colores y el escudo de su país. Me preguntó si me molestaba, y le dije: “mientras no me tapes el logo de la marca, todo bien”, reveló Halty.