Colombia no pierde ante un africano desde 1990

Luis Díaz y sus compañeros en el entrenamiento de ayer, en Estados Unidos.

Las primeras dos victorias de Colombia en el Mundial no fueron un espejismo, el empate contra Portugal en el cierre de la fase de grupos confirmó que los de Néstor Lorenzo van en serio. El cuadro cafetalero no pierde ante un conjunto africano desde la edición de Italia 1990, ante Camerún.

Los colombianos se medirán con Ghana por un pase a los octavos después de concluir la fase de grupos como líderes. Si bien el encuentro con uno de los favoritos al título terminó 0-0, Colombia debió haber ganado.

James Rodríguez, Gustavo Puerta y Jhon Arias estuvieron a la altura del afamado mediocampo portugués, cargados de figuras consagradas como Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves. Los defensores Jhon Lucumí y Davinson Sánchez respondieron con personalidad en momentos de apremio.

En un Mundial en el que Harry Kane y Michael Olise brillan, Colombia tiene como carta de gol a otro destacado atacante del Bayern Múnich: Luis Díaz.

A sus 29 años y debutante en una Copa del Mundo, el extremo tendrá su primera oportunidad de dejar huella en el certamen para su selección, donde ya es el principal referente, por delante de James. Motor del conjunto cafetalero, Lucho ha despejado las dudas que rodearon el conjunto antes del torneo sobre su rendimiento.

Si bien Luis Díaz, quien anotó un tanto en la victoria 3-1 ante Uzbekistán, no vio puerta en la victoria por la mínima ante RD del Congo ni el empate con los lusos, el duelo con Ghana se presenta como su gran momento.

La contundente actuación colombiana llamó la atención de otros rivales, entre ellos el seleccionador español Luis de la Fuente, quien la incluyó en el mapa de candidatos al título gracias a su “nivel altísimo” y “futbolistas fantásticos” en lo que va del torneo.

Para la cita por los dieciseisavos con los africanos, que avanzaron a la ronda eliminatoria como terceros de su grupo, Lorenzo deberá apostar por un once inicial similar a sus primeras dos presentaciones. Deberán regresar a la titularidad la revelación Daniel Muñoz, quien se convirtió en el hombre del gol de los cafetaleros, y Johan Mojica, que volverá a asumir la banda izquierda. El equipo sabe que ahora es todo o nada.

“Yo creo que ahora viene lo más importante. Cualquier mínimo error te deja fuera del Mundial, a pesar de que los tres partidos anteriores lo hayas hecho bien”, dijo el atacante Luis Suárez en una entrevista con la FIFA.

Del otro lado, Colombia tendrá un rival cuyo estilo conoce bien: el actual seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, estuvo al frente de la Tricolor entre 2019 y 2020.

Los africanos han ido de más a menos en el Mundial y deben reaccionar rápido si no quieren decir adiós. Iniciaron su andadura mundialista con una victoria 1-0 ante Panamá, igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1.

Ante la Tricolor, se espera que adopten una postura más agresiva, cumpliendo la promesa hecha tras una serie de polémicas en el duelo con Inglaterra por la segunda jornada de la fase de grupos.

Con su sello inconfundible, Queiroz buscará doblegar a Colombia con su filosofía de juego, apostando por el equilibrio entre líneas, pero teniendo el orden defensivo como prioridad. Una vez más, confía en explorar el despliegue físico de sus jugadores para dar la sorpresa.

El técnico portugués tendrá en la fortaleza del atacante Antoine Semenyo su hilo conductor, mientras que podrá respirar aliviado tras la recuperación de otras piezas claves del conjunto.

Semenyo tenía al cuerpo técnico preocupado por unas molestias en el tobillo, pero en las últimas horas se ha confirmado que su dolor ha bajado considerablemente y que estará disponible para el viernes.

También ya está recuperado el central Jerome Opoku, quien se perdió el partido ante Croacia por una molestia, pero ya volvió a los entrenamientos y puede regresar al once titular. Otro convaleciente es el portero Lawrence Ati-Zigi, que inició el Mundial como titular, pero sufrió una lesión en la ingle. Su lugar lo tomó Benjamin Asare, por lo que hay dudas sobre quién ocupará el arco el viernes.