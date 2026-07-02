Cristiano Ronaldo rompe una terrible sequía en el Mundial 2026 que venía arrastrando desde hace 20 años

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar gol en seis Copas del Mundo consecutivas y en esta misma edición ha terminado con una terrible sequía que venía arrastrando desde Alemania 2006, cuando debutó con Portugal en Mundiales.
El astro portugués acaba de marcar su primer tanto en un partido de eliminatoria directa, ya que desde su debut no había mandado el balón al fondo de las redes rivales en la fase de nocaut. El jugador del Al-Nassr se hizo cargo de un penalti en el segundo tiempo para empatar el marcador 1-1 ante Croacia.
Cristiano Ronaldo, el primer futbolista en marcar en tres Copas del Mundo consecutivas
Cristiano Ronaldo es un hombre récord dentro del futbol profesional y en la fase de grupos de la Copa del Mundo logró imponer una marca que posiblemente será imposible que otro futbolista lo supere.
Cristiano Ronaldo rinde emotivo homenaje a Diogo Jota tras la victoria de Portugal sobre Croacia (VIDEO)
El astro portugués marcó ante Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador en mandar el balón al fondo de las redes rivales en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.
Actualmente lleva 11 goles en Mundiales y si Portugal continúa avanzando en la competencia CR7 podría aumentar su cuota goleadora para intentar alcanzar a Leo Messi como al máximo anotar en la historia de este torneo.
DCO