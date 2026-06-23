Cristiano Ronaldo marca en su sexto Mundial; Así fueron todos sus goles y récords en la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles en la Copa del Mundo 2026

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords en el deporte, pues el 23 de junio quedará para la historia, ya que en el duelo ante Uzbekistán se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

La historia de El Comandante anotando en Mundiales inició en Alemania 2006, siguió en Sudáfrica 2010, facturó en Brasil 2014, marcó en Rusia 2018, extendió la racha en Qatar 2022 y en Norteamérica 2026 instaura una marca que parece difícil de lograr.

Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles en Copa del Mundo, siendo ahora el goleador de Portugal en el máximo torneo de la FIFA, superando las 9 anotaciones de La Pantera Negra, Eusebio, quien es la otra gran leyenda junto al Bicho.

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Los goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Mundial 2010: 1 gol ante Irán

Mundial 2010: 1 gol ante Corea del Norte

Mundial 2014: 1 gol ante Ghana

Mundial 2018: 3 goles ante España y 1 gol ante Marruecos

Mundial 2022: 1 gol ante Ghana

Mundial 2026: 2 goles ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo, el segundo jugador más veterano en marcar

Cristiano Ronaldo, además de convertirse en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, al marcar dos goles en el partido de Portugal contra Uzbekistán, se colocó como uno de los más veteranos en hacerse presente en una magna justa.

CR7, de 41 años de edad, se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, detrás del delantero camerunés Roger Milla, quien tenía 42 años cuando anotó en el torneo de 1994 en Estados Unidos.

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Cristiano Ronaldo y el capitán argentino Lionel Messi se convirtieron este año en los únicos hombres en la historia en disputar seis mundiales. La racha goleadora del portugués comenzó en su debut en 2006, también marcó en 2010, 2014, 2018 y 2022.

Aunque comparte con Messi el récord de más torneos disputados, Cristiano Ronaldo queda como el único que ha anotado un gol en cada edición, pues Messi no anotó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

CR7, entre los más goleadores del torneo

Los goles de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán le dejaron con 10 tantos en la Copa del Mundo y se coloca a solo ocho de alcanzar a Leo Messi, quien suma 18 tras un triplete en el debut de Argentina contra Argelia y dos goles más ante Austria, con los que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del torneo.

Es probable que esta sea la última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo, quien conquistó la Eurocopa de 2016 con Portugal y la Liga de Campeones cinco veces con Manchester United y Real Madrid.

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