Messi, el mejor del mundo

El rosarino Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con su doblete en el triunfo de 2-0 de Argentina sobre Austria en la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026, resultado con el que la Albiceleste selló su clasificación a los dieciseisavos de final a falta de una jornada para que concluya la fase de grupos.

La Pulga llegó a 18 dianas en la máxima justa de la FIFA al convertir con una definición de zurda por abajo en el área para así dejar atrás a Miroslav Klose, quien registró 16 tantos con Alemania entre las ediciones de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014.

3 combates tienen Argentina y Austria

No fue la única marca que ayer pulverizó el exPSG, quien estableció un nuevo récord de triunfos al llegar a 18. También eclipsó al actual director técnico del Núremberg en dicha estadística.

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La histórica jornada para Lionel Messi no comenzó bien. Al minuto 9, el jugador del Inter Miami falló un penalti luego de una marcación polémica del árbitro egipcio Amin Mohamed, quien tras revisar el monitor del VAR consideró que hubo infracción de Stefan Posch sobre Lautaro Martínez.

El Dato: LIONEL MESSI jugó su primer juego completo en el magno evento en el 1-0 de Argentina sobre Nigeria en el debut de la escuadra sudamericana en Sudáfrica 2010.

Messi Cuccittini cobró de zurda, pero cruzó tanto su disparo que mandó el esférico a un costado de la cabaña defendida por Alexander Schlager, quien se lanzó de manera correcta. Pero cuando mejor se veía el conjunto austriaco, apareció Lionel Messi para concretar su cita con la historia del futbol mundial. Con su mágica (esta vez sí) zurda, el Mesías definió de primera intención y por abajo en el borde del área, tras gran asistencia de Facundo Almada, para romper el récord de Miroslav Klose, el cual duró 12 años, y escribir con letras de oro su nombre como máximo anotador en solitario en Mundiales varoniles de la FIFA.

La nueva marca de Messi no pudo llegar en una fecha más significativa para los aficionados argentinos, pues el 22 de junio de 1986 fue la famosa mano de Dios y el gol del siglo de Diego Armando Maradona en la victoria de la Albiceleste por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de la segunda justa realizada en México.

LEO festeja una de sus dianas, ayer, en Dallas ı Foto: Reuters

Además, el doblete también le permitió al de Rosario dejar atrás a la brasileña Marta, quien acumula 17 anotaciones con la Verdeamarela en Mundiales Femeniles, por lo que el exBarcelona es el líder de goleo en la justa estelar de la FIFA incluyendo hombres y mujeres.

“Hubo momentos en los que estuve con mucha bronca por errar el penal pero lo pude remediar”, admitió el argentino después del encuentro efectuado en el estadio de los Cowboys de la NFL.

Con apenas un cambio respecto al debut ante Argelia (Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho), Argentina salió al campo de juego al ritmo del clásico tema “Matador” de los Fabulosos Cadillac liderada por un Messi con mirada desafiante. No fueron sencillos los días previos para el veterano astro, quien desmintió un falso rumor sobre la muerte de su padre Jorge, quien padece una enfermedad no revelada.

Muy temprano en el juego vino el penalti fallado. La imagen de un Messi cabizbajo en la cancha agitó viejos fantasmas en Argentina de épocas menos felices. Fue entonces que encima Austria insinuó algún peligro en el área custodiada por Emiliano Martínez y propuso un juego de roce físico.

Pero en el epílogo del complemento, Messi se combinó con Thiago Almada, que encaró hasta el área y pasó el balón por la banda para Medina. El lateral la devolvió con un centro atrás que Almada dejo pasar para que la Pulga rompiera el tan ansiado récord.

Su segundo tanto llegó en la compensación del partido. El atacante del Inter Miami inició un contragolpe por la izquierda y habilitó a Julián Álvarez, quien remató al cuerpo del portero. El rebote lo tomó Messi, quien ante la atónita mirada de varios defensores austriacos cruzó la pelota a la red, en un tanto que demostró las ganas y el hambre que todavía tiene pese a los múltiples récords conseguidos en su carrera.

Argentina cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrente a la debutante Jordania en duelo que también se llevará a cabo en Dallas.

Lionel Messi, quien ha hecho los cinco goles de la Albiceleste en Norteamérica 2026, se puso a solamente dos anotaciones de las que hizo en Qatar 2022, la justa en la que más veces se ha hecho presente en el marcador.

NORUEGA CALIFICA

NORUEGA sigue con paso implacable en la Copa del Mundo 2026 y de la mano de Erling Haaland sellaron su boleto a los dieciseisavos de final tras doblegar 3-2 a Senegal en la segunda jornada de la fase de grupos.

Erling Haaland tiene un gran debut mundialista, pues en dos juegos lleva cuatro goles, demostrando que el goleador del Manchester City está hecho para los grandes escenarios y deberá mostrarlo en el último juego de la primera ronda, pues se juegan el liderato ante Francia.

EL ATACANTE del city festeja con sus amigos, ayer. ı Foto: Reuters

El Androide es, junto a Kylian Mbappé, el segundo mejor anotador del Mundial 2026 con cuatro tantos. El noruego y el francés solamente son superados por la leyenda argentina Lionel Messi, quien comanda este apartado con cinco dianas.

Luego del doblete de Haaland y el tanto de Marcus Holmgren Pedersen, los Vikingos llegaron a seis puntos, los mismos que tienen los Galos. Los combinados europeos se miden en el cierre de la fase de grupos, para definir al primer y segundo lugar.