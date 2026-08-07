Aremi Fuentes: Un regreso de plata y el reencuentro con el legado de Soraya Jiménez en Santo Domingo

Aremi Fuentes se despide de Santo Domingo con una medalla de plata.

La medallista olímpica mexicana Aremi Fuentes selló un regreso triunfal a las grandes tarimas internacionales tras conquistar dos valiosas medallas de plata en la división de los 77 kilogramos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La chiapaneca demostró su jerarquía al registrar marcas de 107 kg en el arranque y 133 kg en el envión, firmando una sumatoria total de 240 kilogramos.

Aremi Fuentes durante la competencia por medalla. ı Foto: Claudia Ruiz

Batalla en la cumbre

La competencia en la capital dominicana exhibió un nivel técnico altísimo. Fuentes protagonizó un vibrante frente a frente junto a la gran favorita de la prueba, la colombiana Mari Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024, quien ratificó su dominio regional al adueñarse del doble metal de oro. El podio de la categoría fue completado por la pesista local, la dominicana Daiana Serrano, quien se adjudicó las dos preseas de bronce.

Superación y casta de campeona

Más allá del resultado numérico, este logro representa la resiliencia de la halterista mexicana. Tras enfrentar un ciclo complejo marcado por duras lesiones y momentos en los que consideró seriamente el retiro, Aremi revirtió la situación gracias a la guía de su nuevo entrenador. La emoción de revivir el fuego competitivo le devolvió la motivación para volver a brillar en la élite del deporte.

Aremi Fuentes durante la premiación en Santo Domingo. ı Foto: Claudia Ruiz

Conexión histórica con la leyenda de Soraya Jiménez

Al concluir su participación, la ganadora del bronce en Tokio 2020 evocó con profunda emoción a su máxima fuente de inspiración: Soraya Jiménez. La eterna campeona de Sydney 2000 fue la pionera absoluta que abrió las puertas del levantamiento de pesas femenino en México y toda la región centroamericana, cuando participó en la edición de Maracaibo 1998.

El destino unió a ambas leyendas en el mismo escenario geográfico. El recinto que hoy consagró a Aremi fue el mismo donde Soraya disputó sus últimos Juegos Panamericanos en Santo Domingo 2003. En aquella edición, la mítica atleta mexicana conquistó dos medallas de plata en la división de los 58 kilogramos, cerrando con broche de oro una trayectoria inolvidable antes de anunciar su retiro definitivo previo a Atenas 2004.

Hoy, más de dos décadas después, las pesas mexicanas volvieron a dejar huella en suelo dominicano bajo la misma estirpe de campeonas