México consigue medalla de oro y bronce en Ecuestre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México sigue sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y en esta ocasión la disciplina de Ecuestre fue la que dio una presea de oro y bronce parala delegación azteca, con lo que el medallero se sigue moviendo para nuestro país.

La presea de oro fue para Fernando Parroquín Delfín, quien se proclamó campeón de la región en la final individual de salto en Ecuestre con un resultado de 5.73 unidades y subirse a lo más alto del podio en Santo Domingo.

¡Oro para México en ecuestre! 🥇🇲🇽



Fernando Parroquín Delfín se proclamó campeón en la final individual de salto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026, con resultado de 5.73. 🐎🇲🇽#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/jMgpauFdA9 — CONADE (@conadeoficial) August 7, 2026

México logró otra medalla en la misma prueba de ecuestre, una de bronce, la cual fue obtenida por el jinete Nicolás Pizarro, quien ganó la presea de tercer lugar con su caballo en el desempate por los metales y con 4 puntos se subió al podio.

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A falta de un día de actividad en Santo Domingo 2026, México suma más de 390 medallas en total y de esas 164 son de oro. Si las preseas siguen cayendo para la delegación azteca, nuestro país puede terminar con más de 400 metales en su participación en República Dominicana.

Tras la participación de los mexicanos en Santo Domingo, todos los atletas comenzarán a prepararse de cara a los Panamericanos en Lima, Perú. Hay deportistas que ya tienen su boleto asegurado para este evento y otros que pelearán por él en lo que resta del año y a principios del siguiente.

DCO