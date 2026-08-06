El boxeo mexicano asegura nueve medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La nueva era del boxeo amateur mexicano rinde frutos en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. La delegación tricolor aseguró nueve medallas (seis femeniles y tres varoniles), superando la cosecha de San Salvador 2023, donde se obtuvieron un oro, una plata y cuatro bronces.

Bajo la dirección del nuevo cuerpo técnico liderado por Diego Salas, junto con Eduardo Lizarrarás, Julio Lara y Estela Durón, en la gestión de Óscar Contreras al frente de la Federación Mexicana de Boxeo, la renovada selección tricolor ha sido férrea protagonista con grandes tiros en el ring del Centro Olímpico dominicano.

El boxeo femenil firmó una jornada memorable al colocar a tres pugilistas en la gran final por el oro, Guadalupe “Dinamita” Torres (57 kg) sumó su segundo RSC del torneo, en esta ocasión noqueó a la local Génesis de la Rosa por Réferi Suspende Combate en el tercer asalto (2:55).

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México puede conseguir medallas de oro en boxeo. ı Foto: Claudia Ruiz

La regia Paula Hernández (60 kg) silenció el graderío local tras vencer por decisión unánime (5-0) a la dominicana Katherine Bera y donde la mexicana demostró garra. Lorien Alonso (75 kg) protagonizó una de las mejores batallas de la jornada, al remontar y vencer 4-1 a la cubana Yoana Rodríguez y al final arrodillarse y besar el ring, para agradecer la victoria.

Asimismo, la campeona mundial juvenil Valeria Amparán (51 kg), Ariadna Gil (54 kg) y Darianne Hernández (65 kg) ya aseguraron la medalla de bronce y buscarán este jueves su pase a la final.

En la rama varonil, el equipo aseguró tres metales de bronce con posibilidad de cambiar el color en las semifinales de la penúltima jornada. Los encargados de sacar la casta son Hugo Barrón (65 kg), Abel Álvarez (70 kg) y Javier Cruz (+90 kg).

El plantel actual destaca por combinar rostros nuevos, algunos en su primer año como mayores con figuras de experiencia como la olímpica Citlalli Ortiz, quien se prueba en una nueva categoría y el propio Javier Cruz, quien vive sus segundos juegos regionales.

DCO