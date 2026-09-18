Místico rapa a Averno pese a no ser el favorito en el Aniversario 93 del CMLL

Místico celebra su victoria ante Averno en el 93 Aniversario del CMLL.

Como era de esperarse Averno y Místico llegaron a la final en el Aniversario 93 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la lucha de máscara contra cabellera.

El ganador de la noche fue Místico, quien aún mantiene su incógnita y Averno perdió su pelaje en una noche más de magia dentro de la Arena México.

Con la mística el técnico se llevó la batalla estelar de la noche y Averno tuvo que ser rapado pese a ser el favorito de los aficionados que no pararon de alentarlo a pesar de la derrota.

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¡LA MÍSTICA Y SE ACABO!

¡Místico venció a Averno para llevarse su cabellera y convertirse en el gran vencedor del 93 Aniversario!#93AniversarioCMLL #CMLL pic.twitter.com/V7uZcjqYTX — Fightful Español (@FightfulEspanol) September 19, 2026

Al final de la contienda salió el Sky Team para felicitar a Místico, pero Averno le quitó la tapa a los tres y se fue al vestidor entre aplausos.

La lucha semifinal fue por el Campeonato de Peso Completo del CMLL y Hechicero retuvo el centro después de vencer a Zack Sabré Jr. y a Claudio Castagnoli.

El mexicano vivió muchos altibajos dentro de la contienda, pero al final salió con el brazo en alto tras ganarle a Castagnoli en un conteo a tres en espaldas planas.

¡LA MAGIA DEL ALQUIMISTA DEL RING!



Hechicero superó una prueba de altísimo calibre ante Claudio Castagnoli y Zack Sabre Jr. para retener de forma espectacular el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.



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Una de las luchas más esperadas era el mano a mano entre Andrade El Ídolo y Volador Jr. el combate fue de mucha fuerza y demostrar quién era el mejor, pues se reencontraron después de 13 años, en aquella ocasión Andrade tenía el mote de La Sombra y le quitó la capucha al Volador Jr.

En esta ocasión, El Ídolo se llevó los aplausos del respetable y también el triunfo en la Arena México.

La lucha por el Campeonato Femenil , no quedó a deber, pero una marrullería de Persephone al engañar a la referí y fingir que Tessa le había pegado con el cinturón fue la clave para que la mexicoamericana retuviera su cinto.

Bandido y Soberano Jr. tuvieron una de los mejor combates de la noche. La rivalidad sigue creciendo y pronto será una lucha por el cinturón o las máscaras, pero en esta ocasión uno de los hijos consentidos del CMLL venció al gladiador de AEW. El respetable los despidió entre aplausos.

¡TRAMPA DE LA DIOSA!



Persephone mostró el colmillo al fingir haber recibido un golpe ilegal de Tessa Blanchard y consiguió retener el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en el cuadrangular que completaron Mina Shirakawa y Starlight Kid.



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Titán y Komander le regalaron a los asistentes a la Arena México una lucha inolvidable, llaves, contrallaves, vuelos y mucha energía fue la que mostraron dentro de la catedral de la lucha libre.

Las espaldas planas de Komander fueron las que Titán aprovechó para llevarse el triunfo.

Por el Campeonato de Parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja siguen con con cinturón en su poder, pero el tiro está cantado ante los Villanos, quienes les alzaron la mano, pero les lanzaron el reto.

Blue Panther venció a Jeff Jarrett en la lucha de leyendas y el equipo japonés comandado por Maika, Mei Seira y Ema Maishima derrotaron a Sanely, Kira y Candela.