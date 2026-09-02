Místico y Averno harán pareja previo al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

La emoción del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa este viernes 4 de septiembre, con las rivalidades que protagonizarán el 93 Aniversario, y la segunda eliminatoria para encontrar a los próximos retadores al Campeonato Mundial de Parejas.
A partir de las 8:30 de la noche, el público podrá disfrutar de una cartelera encabezada por Místico y Averno, quienes harán equipo para enfrentar a Zandokan Jr. y Star Jr. en un atractivo encuentro de relevo increíble. Del mismo modo, Templario y Último Guerrero dejarán a un lado su rivalidad, para medirse en la lucha semifinal a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.
Cabe recordar, que todos ellos protagonizarán el 93 Aniversario del CMLL, formando parte de un cuadrangular de parejas con final suicida, la dupla ganadora se enfrentará en una lucha de apuesta. La función tendrá uno de sus momentos clave en la segunda eliminatoria para encontrar a los retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.
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En esta ocasión, Máscara Dorada y Neón, Rocky Romero y El Clon, así como Stuka Jr. y Gran Guerrero, buscarán quedarse con la victoria, y desafiar junto a Villano III Jr. e Hijo del Villano III, a Ángel de Oro y Niebla Roja por los títulos.
También se contará con dos enfrentamientos internacionales entre representantes del CMLL y la empresa japonesa, STARDOM.
La experimentada Lluvia luchará ante Maika en un mano a mano con límite de 10 minutos; mientras que Tabata y Kira unirán fuerzas para medirse a Mei Seira y Ema Maishima.
Las hostilidades arrancarán con la agilidad de Hijo del Pantera y Pantera Jr., ellos se enfrentarán a la fortaleza de Infarto y Cerebro Negro Jr.
Cartelera completa Viernes Espectacular CMLL
- Lucha estelar — Relevos increíbles: Místico y Averno vs. Zandokan Jr. y Star Jr.
- Lucha semifinal — Relevos increíbles: Templario y Último Guerrero vs. Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.
- 2.ª Eliminatoria para encontrar retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Máscara Dorada y Neón vs. Rocky Romero y El Clon vs. Stuka Jr. y Gran Guerrero.
- Match Relámpago — CMLL vs. STARDOM: Lluvia vs. Maika.
- Match Relámpago de Parejas — CMLL vs. STARDOM: Tabata y Kira vs. Mei Seira y Yuma Mashima.
- Primera lucha: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs. Infarto y Cerebro Negro Jr.