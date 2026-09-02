Místico y Averno harán pareja previo al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

Todo listo para el Viernes Espectacular del CMLL.

La emoción del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa este viernes 4 de septiembre, con las rivalidades que protagonizarán el 93 Aniversario, y la segunda eliminatoria para encontrar a los próximos retadores al Campeonato Mundial de Parejas.

A partir de las 8:30 de la noche, el público podrá disfrutar de una cartelera encabezada por Místico y Averno, quienes harán equipo para enfrentar a Zandokan Jr. y Star Jr. en un atractivo encuentro de relevo increíble. Del mismo modo, Templario y Último Guerrero dejarán a un lado su rivalidad, para medirse en la lucha semifinal a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Místico, Templario, Star Jr. y Dragón Rojo Jr. se apoderaron de la victoria ante Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario en una batalla campal que encendió La Catedral de la Lucha Libre. ¡Estamos a 21 días del 93 Aniversario del CMLL!#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/oY5FaQkPB5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 29, 2026

Cabe recordar, que todos ellos protagonizarán el 93 Aniversario del CMLL, formando parte de un cuadrangular de parejas con final suicida, la dupla ganadora se enfrentará en una lucha de apuesta. La función tendrá uno de sus momentos clave en la segunda eliminatoria para encontrar a los retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

En esta ocasión, Máscara Dorada y Neón, Rocky Romero y El Clon, así como Stuka Jr. y Gran Guerrero, buscarán quedarse con la victoria, y desafiar junto a Villano III Jr. e Hijo del Villano III, a Ángel de Oro y Niebla Roja por los títulos.

¡Los Villanos ya están en el 93 Aniversario! Hijo del Villano III y Villano III Jr. triunfaron en este triangular de parejas ante Los Gemelos Diablo y la dupla de Blue Panther Jr. e Hijo de Blue Panther.#ViernesEspectacularCMLL

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También se contará con dos enfrentamientos internacionales entre representantes del CMLL y la empresa japonesa, STARDOM.

La experimentada Lluvia luchará ante Maika en un mano a mano con límite de 10 minutos; mientras que Tabata y Kira unirán fuerzas para medirse a Mei Seira y Ema Maishima.

Las hostilidades arrancarán con la agilidad de Hijo del Pantera y Pantera Jr., ellos se enfrentarán a la fortaleza de Infarto y Cerebro Negro Jr.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 4 de Septiembre '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/uxz66J5cOp



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Campeón Mundial” y "Leyenda": https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/Py32u536cW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 1, 2026

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