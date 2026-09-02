¿Quién es la novia de Carlos Álvarez, la nueva joya del América que llega como una súper estrella?

Carlos Álvarez fue anunciado como el gran fichaje del América. Las Águilas no se conforman con ser líderes del Apertura 2026 de la Liga MX, sino que también quieren un trabuco para que Guillermo Almada construya un equipo de época.

A través de sus redes sociales el América dio a conocer su gran bomba, pero ahora los internautas se preguntan si el español tiene novia, hijos o qué de su vida sentimental y todo indica que el ex del Levante tiene una relación amorosa con una joven que se llama Mercedes Fernández.

Aun no se confirma si en realidad son novios, pues fue hasta el verano pasado que se empezó a especular que tenían una relación, ya que comenzaron a comentarse y compartir fotografías en sus redes sociales.

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En las pasadas vacaciones se les vio en la playa y aunque ella tiene privadas sus redes sociales, él presumió lo bien que la pasaron y, por lo mismo, se les relacionó sentimentalmente.

¿Cuándo llega Carlos Álvarez a México?

Sin que se sepa el día exacto en el que Carlos Álvarez llegará al América, se espera que antes del fin de semana el español aterricé en la Ciudad de México para presentarse en las instalaciones de Coapa, conocer a sus compañeros y de inmediato ponerse al cien físicamente para debutar.

Como ha sido en otros casos, el debut del ofensivo ex del Levante será en un par de semanas, ya que se debe de adaptar a la altura, prepararse bien físicamente, ya que es uno de los requerimientos de Guillermo Almada y después ganarse un lugar en el cuadro titular.

Sus principales rivales dentro del terreno de juego serán Isaías Violante y Alejandro Zendejas, pero sobre todo el estadounidense, pues se rumora que sería el cambio generacional que necesitan los Millonetas en dicha posición.