¡OFICIAL! América contrata al español Carlos Álvarez y el Levante ya lo anunció

El América tiene nuevo jugador para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se trata del atacante español Carlos Álvarez, quien se vestirá de amarillo en los próximos días, confirmó su antiguo equipo, el Levante UD, en una conferencia de prensa.

Héctor Rodas, Presidente Deportivo del Levante, se adelantó y ante los medios de comunicación aseguró: “Carlos Álvarez está traspasado al América y él tiene que solucionar cosas con el equipo de destino. Cuando esté todo se hará oficial”.

LEVANTE UD || MERCADO



🚨🎙️ Héctor Rodas CONFIRMA el fichaje de Carlos Álvarez por el Club América. pic.twitter.com/TYFL4k1QyX — La Rana Mecánica (@MecanicaLaRana) September 2, 2026

Como indicó el directivo del equipo sevillano, solo falta que Carlos Álvarez afine detalles con el América y el movimiento podrá ser anunciado como oficial en las redes sociales. Seguramente solo hace falta que el futbolista pase los exámenes médicos y podrá firmar el contrato que lo liga con los azulcremas.

¿Cuándo llega Carlos Álvarez a México para fichar con América?

Solo faltaría que el América haga oficial el fichaje de Carlos Álvarez, quien estaría llegando a la Ciudad de México en próximos días para firmar su contrato y realizar los exámenes médicos correspondientes, que son parte de los procesos de rigor.

Carlos Álvarez ha sido convocado a selecciones menores deEspaña, a la que ha representado en las categorías Sub-16, Sub-17 y Sub-19, pero hasta el momento no ha llegado a la mayor.

El sevillano forma parte del Levante desde el periodo 2023-2024. Sus primeras dos campañas con los Granotas fueron en la Segunda División, pero desde la pasada el club ya juega en Primera.

Hasta el momento, Carlos Álvarez acumula 14 goles y la misma cantidad de asistencias en 105 partidos de carácter oficial con el Levante.

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